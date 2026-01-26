Com atraso de meses, novo presidente do São Paulo prioriza ajustes financeiros

Harry Massis terá um foco principal neste início de trabalho como presidente do São Paulo: a parte financeira do clube, com prioridade para a regularização de pendências.

O Lance! apurou que o São Paulo acumula alguns meses de atrasos financeiros, incluindo valores de direitos de imagens destinados aos jogadores. O tema veio à tona na última coletiva de imprensa do técnico Hernán Crespo, após a derrota no clássico contra o Palmeiras. Não se tratam de atrasos, mas destes outros valores.

– Tem que ficar claro o que está acontecendo... Não pode pensar que o que está acontecendo fora não tem impacto dentro do time. Estamos falando de pessoas que há meses não ganham salário, trocou presidente, não tem CEO. Não tocaram no grupo, nos jogadores. Eles estão fazendo o melhor possível. Grupo bom, boas pessoas, que estão fazendo o máximo, que tranquilamente poderiam falar que, já que você não está me pagando há meses, vou embora. O grupo está fechado e sabe que o São Paulo está passando pelo pior momento da sua história - disse Crespo.

Diante desse cenário, Massis deve iniciar um processo de reorganização financeira. O balanço orçamentário da temporada 2025 ainda não foi divulgado, mas há a informação de que a dívida do clube segue acima dos R$ 900 milhões. Internamente, também há o entendimento de que as contas se agravaram entre 2023 e 2024.

Assim, mesmo com atenção voltada ao futebol, a prioridade será a saúde financeira do clube, o que envolve tanto a regularização desses pagamentos quanto outras pendências que seguem em atraso.

No mercado da bola, a tendência é de manutenção de uma postura conservadora. O São Paulo pretende dar sequência às negociações já em andamento, independentemente de desfecho positivo ou negativo, mas não deve investir recursos na compra de jogadores neste momento.

Harry Massis assumiu o São Paulo há pouco mais de uma semana (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press) <br>

Massis falou sobre acerto de pendências

Após a derrota do São Paulo na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Harry Massis explicou sobre a fala de Crespo e também sobre estes atrasos.

- Primeira atitude foi olhar os jogadores, me apresentar, já me conheciam das viagens. Então, fui me apresentar, vou fazer o máximo para dar uma continuidade e pagar os atrasados - explicou.