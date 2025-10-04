Virginia aparece, e comemoração de Vini Jr viraliza: ‘Agora é oficial’
Brasileiro marcou dois gols na vitória do Real Madrid
Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal neste sábado (4). O atacante brasileiro marcou dois gols, e a comemoração viralizou muito nas redes sociais.
O 3 a 1 do Real Madrid contou com uma presença especial: Virginia estava no Santiago Bernabeu e assistiu dois gols de Vini Jr. Na comemoração do primeiro gol, o brasileiro chegou a falar "te amo" para a câmera.
No segundo gol de Vini Jr, ele aponta para algum lugar na arquibancada, e claro que os internautas cravaram que era para onde estava Virginia. As redes sociais foram tomadas por fãs dos dois personagens. Veja abaixo.
Com Virginia no estádio, comemoração de Vini Jr vializou
Como foi o jogo
Com Virginia no Santiago Bernabéu, Vini Jr brilhou e o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4), pela La Liga. O camisa sete foi o autor dos dois gols da equipe merengue marcados no segundo tempo, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes. Mbappé deu números finais ao duelo.
No primeiro tempo, o Real Madrid dominou as ações sobre o Villarreal, mas desperdiçou diversas chances de gols. No início, Mbappé chegou duas vezes pela esquerda, tendo finalizado uma para fora e outra para defesa de Tenas. Na sequência, Vini Jr cruzou uma bola na cabeça de Tchouameni, que cabeceou ao lado do gol. E Mastantuono recebeu um passe na marca do pênalti e chutou de primeira, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. O Submarino Amarelo teve a melhor chance da partida com Oluwaseyi recebendo um passe em profundidade, saindo cara a cara com Courtois e batendo para grande defesa do goleiro belga.
No segundo tempo, o Real Madrid não diminuiu o ritmo, e Vini Jr fez uma bela jogada pela esquerda, limpou um defensor, entrou na área, finalizou e contou com um desvio do defensor para abrir o placar com menos de dois minutos no relógio. Aos 23 minutos, o camisa sete sofreu um pênalti, pediu para bater e converteu a cobrança com uma finalização rasteira e com força. Mas aos 27 minutos, o Villarreal respondeu com Mikautadze sendo acionado na entrada da área e batendo rasteiro para diminuir a diferença no placar. Na reta final, Vini Jr teve a chance de marcar o hat-trick saindo cara a cara com Tenas, mas o goleiro fez grande defesa na batida de esquerda. E aos 35 minutos, Mbappé tabelou com Brahim Díaz e marcou o 3º gol do Real Madrid para dar tranquilidade na partida.
Nas redes sociais, os brasileiros atribuíram o grande jogo de Vini Jr a presença de Virginia no Santiago Bernabéu. A influenciadora vestiu a camisa do atleta nas arquibancadas, enquanto os fãs da dupla comentam sobre a possibilidade de um affair entre os dois.
