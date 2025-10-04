menu hamburguer
Virginia aparece, e comemoração de Vini Jr viraliza: 'Agora é oficial'

Brasileiro marcou dois gols na vitória do Real Madrid

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 04/10/2025
18:07
Vini Jr comemora gol do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé (Foto: Jose JORDAN / AFP)
imagem cameraVini Jr comemora gol do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé (Foto: Jose JORDAN / AFP)
Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal neste sábado (4). O atacante brasileiro marcou dois gols, e a comemoração viralizou muito nas redes sociais.

O 3 a 1 do Real Madrid contou com uma presença especial: Virginia estava no Santiago Bernabeu e assistiu dois gols de Vini Jr. Na comemoração do primeiro gol, o brasileiro chegou a falar "te amo" para a câmera.

No segundo gol de Vini Jr, ele aponta para algum lugar na arquibancada, e claro que os internautas cravaram que era para onde estava Virginia. As redes sociais foram tomadas por fãs dos dois personagens. Veja abaixo.

Com a presença de Virginia, Vini Jr marcou dois gols pelo Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
Com a presença de Virginia, Vini Jr marcou dois gols pelo Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Com Virginia no estádio, comemoração de Vini Jr vializou

Como foi o jogo

Com Virginia no Santiago Bernabéu, Vini Jr brilhou e o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4), pela La Liga. O camisa sete foi o autor dos dois gols da equipe merengue marcados no segundo tempo, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes. Mbappé deu números finais ao duelo.

No primeiro tempo, o Real Madrid dominou as ações sobre o Villarreal, mas desperdiçou diversas chances de gols. No início, Mbappé chegou duas vezes pela esquerda, tendo finalizado uma para fora e outra para defesa de Tenas. Na sequência, Vini Jr cruzou uma bola na cabeça de Tchouameni, que cabeceou ao lado do gol. E Mastantuono recebeu um passe na marca do pênalti e chutou de primeira, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. O Submarino Amarelo teve a melhor chance da partida com Oluwaseyi recebendo um passe em profundidade, saindo cara a cara com Courtois e batendo para grande defesa do goleiro belga.

No segundo tempo, o Real Madrid não diminuiu o ritmo, e Vini Jr fez uma bela jogada pela esquerda, limpou um defensor, entrou na área, finalizou e contou com um desvio do defensor para abrir o placar com menos de dois minutos no relógio. Aos 23 minutos, o camisa sete sofreu um pênalti, pediu para bater e converteu a cobrança com uma finalização rasteira e com força. Mas aos 27 minutos, o Villarreal respondeu com Mikautadze sendo acionado na entrada da área e batendo rasteiro para diminuir a diferença no placar. Na reta final, Vini Jr teve a chance de marcar o hat-trick saindo cara a cara com Tenas, mas o goleiro fez grande defesa na batida de esquerda. E aos 35 minutos, Mbappé tabelou com Brahim Díaz e marcou o 3º gol do Real Madrid para dar tranquilidade na partida.

Nas redes sociais, os brasileiros atribuíram o grande jogo de Vini Jr a presença de Virginia no Santiago Bernabéu. A influenciadora vestiu a camisa do atleta nas arquibancadas, enquanto os fãs da dupla comentam sobre a possibilidade de um affair entre os dois.

