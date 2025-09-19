Diretor do Flamengo se revolta com arbitragem na Libertadores: ‘Escandalosa e vergonhosa’

Assim como jogadores, membros da comissão técnica e torcedores do Flamengo, José Boto também ficou na bronca com a arbitragem da partida contra o Estudiantes, em confronto pela Libertadores. O diretor de futebol português entrou em campo após o jogo no Maracanã para escutar explicações do árbitro Andrés Rojas. Já na zona mista, o dirigente classificou o desempenho do colombiano como "escandaloso e vergonhoso".

- Era um pênalti para nós e o árbitro expulsou o Plata. No lance do gol deles a bola bate no braço do jogador. Isto não pode ser por acaso. Mais uma vez uma equipe que tem muito mais a posse de bola e que joga muito mais ao ataque tem mais cartões do que o adversário. No 1º tempo, um jogador do Estudiantes fez uma falta feíssima no Arrascaeta e o árbitro nem amarelo deu, e seria o segundo amarelo. Transformaram um pênalti para a gente em uma expulsão nossa - iniciou José Boto.

José Boto após a partida entre Flamengo e Estudiantes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- É escandaloso e vergonhoso a gente assistir a essas coisas na maior competição da América do Sul. Peço atenção à Conmebol para o jogo de volta, porque isto não pode se repetir! É importante alguém vir aqui e falar. Foi um escândalo o que aconteceu ali dentro - completou o dirigente.

Assim como Boto, Filipe Luís também ficou na bronca

Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís não poupou as palavras ao comentar a atuação do árbitro. O treinador rubro-negro, inclusive, pediu o banimento de Andrés Rojas em jogo da Libertadores, e acusou o árbitro de querer ser o protagonista da partida.

- Infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha o que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas, com cartões amarelos. Uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores, e uma permissividade muito grande com o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do Sr. Andrés leva com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. Um trabalho todo sendo prejudicado por um árbitro protagonista - analisou o treinador.

