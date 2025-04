Michael valoriza postura do Flamengo contra o Vasco: ‘Goleiro deles foi o melhor em campo’

O Flamengo criou muitas chances, mas não saiu do 0 a 0 diante do Vasco neste sábado (19), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. A maioria das jogadas construídas pelo Rubro-Negro saiu do lado esquerdo de ataque, principalmente no primeiro tempo, e Michael foi uma das figuras mais acionadas da equipe enquanto esteve em campo.

Em entrevista após a partida, o atacante valorizou a criação de oportunidades do Fla, mesmo que o time não tenha marcado. Ele admitiu que há coisas para serem consertadas, mas atribuiu o resultado à atuação do goleiro cruz-maltino Léo Ortiz.

— Se você for ver, a gente criou várias oportunidades de gol. A gente triangulou, fez um "doido", fez triangulação de passes saindo na cara do gol. Eu mesmo, no primeiro tempo, tive duas, três chances também. Acho que a gente está trabalhando muito, acho que a gente está criando oportunidades. Está faltando, claro, a última finalização, o último passe às vezes. Às vezes pode faltar com tranquilidade ou não, mas acho que a gente está trabalhando muito. A gente está em cima do time adversário todo o tempo, então é só aprimorar alguns erros no último terço. Mas o Filipe pede para a gente trabalhar, para a gente se dedicar, para que a gente possa criar mais oportunidades de gol. E a gente está criando — declarou Michael.

— Hoje, o goleiro deles foi o melhor em campo, fazendo só defesas. Eles tendo que retardar o tempo, tendo que ficar no chão, sentindo cãibra. Em nenhum momento a gente correu da partida, a gente estava em cima do resultado. Mas enfim, paciência. Não conseguimos finalizar com gol, mas estamos buscando cada dia mais aprimorar para que possamos fazer mais gols — concluiu o atacante.

Sobre a protuberância de ações ofensivas pelo lado esquerdo do ataque, Michael afirmou que não foi algo planejado pelo Flamengo antes da partida, e sim circunstância do jogo.

— É decorrência da partida, porque a gente trabalha várias formas de atacar e encontramos ali uma maneira que poderia facilitar. Mas, como eu falei, a gente criou, a gente tentou, mas infelizmente não conseguimos fazer gol. Se vocês forem pregar a partida inteira, a gente tentou nos 90 minutos fazer o gol, mas infelizmente não foi possível — explicou o jogador rubro-negro.

