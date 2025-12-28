'Traição'? Colunistas do Lance! avaliam ida de Marlon Freitas para o Palmeiras

Conteúdo Especial

O futebol brasileiro foi pego de surpresa com uma grande movimentação de mercado na última semana de 2025. Marlon Freitas, capitão e ídolo do Botafogo, está próximo de acertar com o Palmeiras. Nas redes sociais, muitos torcedores do Glorioso apontaram uma 'traição' do atleta por escolher jogar em um dos maiores rivais do Alvinegro dos últimos anos.

Em 2023, o jogador foi um dos protagonistas da campanha frustrada no Campeonato Brasileiro. Marlon ficou marcado por piscar o olho depois de sofrer uma falta na virada histórica de 4 a 3 do Palmeiras no Estádio Nilton Santos. No ano seguinte, o jogador deu a volta por cima como capitão do Botafogo e conquistou a Libertadores, eliminando o Verdão nas oitavas, e o Brasileirão, disputado ponto a ponto com o Alviverde.

O Lance! consultou a opinião de três dos seus colunistas sobre a movimentação de Marlon Freitas, e a resposta foi unânime: a decisão é normal e não pode ser considerada como traição. Veja abaixo:

Opiniões dos colunistas do L!

Lucio de Castro - "Jamais. Estamos diante de um modelo em que o dono da SAF privilegia o jogador como um ativo para negociações e vê esse atleta como o produto da sua empresa que vai gerar lucros. E então um jogador procura um futuro melhor e é traidor? Não faz qualquer sentido. Se o torcedor prestasse mais atenção as artimanhas dos cartolas no lugar de ficar apontando o dedo para o jogador, faria melhor negócio", opinou o colunista.

Eduardo Tironi - "Acho que não. Hoje os jogadores entram e saem dos clubes de maneira natural", avaliou Tironi.

Gustavo Fogaça - "No futebol profissional, quem pagar mais leva. Traição é quando o cara diz que está apalavrado contigo e depois vai para outro lugar, que foi o que o Ronaldinho Gaúcho fez com o Grêmio quando foi para o Flamengo. Estava apalavrado, ia ser anunciado e fechou com o Flamengo. Isso é traição. Você sair de um clube para outro qualquer porque estão te pagando mais, ou quer morar em outra cidade, não vejo como traição. Agora, claro, quando ele jogar contra o Botafogo a torcida vai vaiar. Tem coisas que o dinheiro não compra", pontuou Guffo.

Marlon Freitas, do Botafogo, durante partida entre Botafogo x Bahia (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)

Marlon Freitas próximo de deixar o Glorioso

Marlon Freitas, que está a caminho do Palmeiras, entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo do Palmeiras.

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola. Marlon Freitas vestirá a camisa do Palmeiras em 2026.