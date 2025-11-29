O jogo entre Real Oruro e Blooming, válido pelas quartas de final da Copa Pacena, na Bolívia, terminou em uma briga generalizada entre jogadores e integrantes das comissões técnicas dos times, resultando em 17 expulsões e dois feridos. Finalizado em 2 a 2, o placar garantiu o Blooming na semifinal do torneio – que terá sete desfalques por suspensão na próxima fase.

A polícia precisou intervir na confusão e fez uso de gás de pimenta para controlar os ânimos dos envolvidos. O técnico do Real Oruro, Marcelo Robledo, foi hospitalizado em função de uma fratura no ombro, segundo a imprensa local. Pelo lado do Blooming, um membro da comissão técnica teve uma lesão na face.

A partir de um relatório feito pelo árbitro da partida, haverá um julgamento – ainda sem data marcada – para decidir as penas para os clubes e os atletas, além das já aplicadas.

🎥 Confira o vídeo da confusão:

Atleta dá voadora em jogador do Blooming (Foto: Reprodução/Fútbol Canal)

🥊 Em outubro, o Blooming esteve em partida com sete expulsos, na Bolívia

No dia 18 de outubro, pelo Campeonato Boliviano, o mesmo Blooming protagonizou – ao lado do Bolívar – jogo com sete expulsões, sendo quatro para o time de Santa Cruz de la Sierra. Na ocasião, os cartões foram distribuídos ao longo do jogo, mas a maior parte foi dada após uma confusão generalizada entre os atletas de ambos os times.

Aos 37 minutos da primeira etapa – quando vários já haviam levado amarelo –, as duas equipes se estranharam e começaram a brigar, com direito a empurrões e socos. Em consequência disso, cinco jogadores foram expulsos de vez: Uraezaña e Severiche, do Blooming; e Batallini, Justiniano e Daniel Felipe, do Bolívar. Etchebarne e Durán, do Blooming, fecharam a lista dos advertidos ao longo do jogo, na Bolívia.