Às vésperas da final da Libertadores contra o Palmeiras, em Lima, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, surpreendeu ao dedicar elogios a Diego Simeone durante a coletiva pré-jogo. O argentino foi seu treinador no Atlético de Madrid e, segundo Filipe, teve impacto direto tanto na sua carreira de jogador quanto na de treinador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Todo mundo sabe o carinho que tenho por ele. É uma pessoa que não só me fez melhor como jogador, mas mudou a minha forma de pensar — afirmou o técnico rubro-negro.

continua após a publicidade

Filipe Luís destacou que Simeone o tornou "mais competitivo e ambicioso" e que sua presença na final também passa pela influência do argentino:

— Estou aqui graças a ele, porque me inspirou a inspirar pessoas. Sou muito agradecido.

O treinador do Flamengo explicou que incorporou conceitos táticos aprendidos com Simeone, mas também buscou referências em outros técnicos, já que "no fim das contas, todos nós copiamos coisas uns dos outros".

continua após a publicidade

Filipe Luís relembra finais disputadas como jogador

Filipe Luís também refletiu sobre como mudou sua preparação para uma decisão de Libertadores. Ele já disputou a final como jogador em três oportunidades — contra o River Plate em 2019, diante do Palmeiras em 2021 e a última contra o Athletico Paranaense em 2022.

— Como jogador, eu pensava exclusivamente no que iria fazer no campo, no meu desempenho individual, e em quem eu precisava marcar. Agora, tenho de pensar coletivamente: entender como joga o Palmeiras, como vamos nos comportar e como passar isso para os jogadores. Depois que eles entram em campo, são eles que resolvem — apontou.

Filipe Luís em coletiva pelo Flamengo antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

O técnico também valorizou o percurso até a final:

— É muito difícil chegar até aqui. Para os dois times foi muito difícil. Por isso queremos fazer um grande jogo e aproveitar o momento.

Expectativa para o jogo e apoio da torcida

Filipe Luís afirmou não saber exatamente como o Palmeiras vai se comportar, mas destacou que a equipe de Abel Ferreira não deve alterar muito seu estilo habitual. Por isso, acredita que o duelo será decidido "nos detalhes".

Ele também comentou a impressionante despedida da torcida rubro-negra no Rio de Janeiro antes da viagem para Lima.

— O que estou vivendo no Flamengo é um orgulho e um privilégio. O que aconteceu no ônibus foi muito marcante. A maioria dos torcedores não consegue ir ao estádio, e essa é a forma deles de demonstrar amor pelo clube. É algo difícil de explicar em palavras. Isso nos dá força, porque sabemos por quem estamos lutando — finalizou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial