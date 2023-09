O 'Bild', por sua vez, deu foco à improvável continuidade do técnico alemão no cargo para o decorrer da temporada: "Flick está à beira da eliminação. Ele provavelmente precisará de um milagre no teste contra a França para permanecer no cargo. Isso é o próximo nível de escalada no modo desastre antes do Campeonato Europeu em casa no próximo ano''. O site abordou o desempenho como um ''caos na defesa e uma falência de ideias''.