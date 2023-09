No primeiro tempo, mesmo com 80% de posse de bola da Itália, a Macedônia atacou o gol de Donnarumma e chegou a ter as chances mais claras dos primeiros 45 minutos, com um cabeceio na entrada da pequena área do atacante Miovski. Os italianos acertaram a trave com Tonali aos 20 minutos e pararam no goleiro Dimitrievski, que fez grande defesa em chute à queima roupa de Cristante.