Manchester United emplaca quarta vitória seguida? Veja odds contra Rangers

Manchester United e Rangers se encontram nesta quinta-feira, 23/01. O jogo, válido pela sétima rodada da Liga Europa, acontece no estádio Old Trafford às 17 horas (horário de Brasília).

A partida bota frente a frente o sétimo e o oitavo colocados, respectivamente. Apenas um ponto separa o Manchester United, com 12, do Rangers, com 11.

Considerando que essa é a penúltima rodada da fase de liga, ambos os times precisam ficar atentos. Isso porque os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto os outros 16 disputam os playoffs.

Manchester United x Rangers: odds para a partida

Considerando esse plano de fundo, pode parecer um confronto equilibrado. No entanto, além de jogar em casa, o United vem de uma sequência de três vitórias, além de ainda não ter perdido na competição. Sendo assim, será que o time de Ruben Amorim vai bater mais um?

Segundo as casas de apostas, sim. De acordo com a Estrelabet, o Manchester United tem 70% de chances de vitória, contra apenas 15% do Rangers. Confira as odds:

Vitória do Manchester United

1.42 na Estrelabet

1.41 na KTO

Empate

4.75 na Estrelabet

4.60 na KTO

Vitória do Rangers

6.66 na Estrelabet

7.50 na KTO

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 22 de janeiro de 2025 às 15h30.

Retrospecto

Manchester United e Rangers só se enfrentaram cinco vezes na história, sendo quatro vitórias do United e um empate. A última vez que as duas equipes se encontraram foi em 2010, na Liga dos Campeões.

Na ocasião, um gol de Wayne Rooney de pênalti garantiu a vitória do Manchester United por 0-1.