Choro de ex-Flamengo após queda das Eliminatórias da Copa viraliza

O técnico Reinaldo Rueda, que comandou o Flamengo em 2017, e atual técnico da seleção hondurenha de futebol, viralizou após se mostrar muito emotivo em coletiva de imprensa, após a eliminação da sua seleção nas Eliminatórias da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). Confira a cena que emocionou o mundo;
Reinaldo Rueda no Flamengo
Rueda dirigiu o Flamengo por no segundo semestre de 2017, antes de assumir a seleção chilena. Em sua trajetória nas seleções, levou Honduras ao Mundial de 2010 e classificou o Equador para a Copa de 2014, além de conquistar a Libertadores com o Atlético Nacional em 2016. Hoje, está novamente à frente da seleção hondurenha, com a meta de recolocar o país na Copa do Mundo.
Três seleções da Concacaf conquistaram vagas para Copa de 2026
Três seleções da Concacaf garantiram classificação para a Copa do Mundo de 2026 após a conclusão da última rodada das Eliminatórias, disputada nesta terça-feira (18). Panamá, Curaçao e Haiti asseguraram presença no Mundial que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Suriname e Jamaica ainda mantêm chances de classificação e disputarão a Repescagem.
Ex-Flamengo, Reinaldo Rueda é eliminado:
No Grupo C, o Haiti derrotou a Nicarágua por 2 a 0 na rodada final e chegou a 11 pontos, assegurando o primeiro lugar. Honduras, que também disputava a vaga, ficou pelo caminho ao empatar sem gols com a Costa Rica, terminando com 9 pontos.
