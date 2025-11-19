Choro de ex-Flamengo após queda das Eliminatórias da Copa viraliza

O técnico Reinaldo Rueda, que comandou o Flamengo em 2017, e atual técnico da seleção hondurenha de futebol, viralizou após se mostrar muito emotivo em coletiva de imprensa, após a eliminação da sua seleção nas Eliminatórias da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). Confira a cena que emocionou o mundo;

Reinaldo Rueda no Flamengo

Rueda dirigiu o Flamengo por no segundo semestre de 2017, antes de assumir a seleção chilena. Em sua trajetória nas seleções, levou Honduras ao Mundial de 2010 e classificou o Equador para a Copa de 2014, além de conquistar a Libertadores com o Atlético Nacional em 2016. Hoje, está novamente à frente da seleção hondurenha, com a meta de recolocar o país na Copa do Mundo.

Reinaldo Rueda como treinador rubro-negro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Três seleções da Concacaf conquistaram vagas para Copa de 2026

Três seleções da Concacaf garantiram classificação para a Copa do Mundo de 2026 após a conclusão da última rodada das Eliminatórias, disputada nesta terça-feira (18). Panamá, Curaçao e Haiti asseguraram presença no Mundial que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Suriname e Jamaica ainda mantêm chances de classificação e disputarão a Repescagem.

Ex-Flamengo, Reinaldo Rueda é eliminado:

No Grupo C, o Haiti derrotou a Nicarágua por 2 a 0 na rodada final e chegou a 11 pontos, assegurando o primeiro lugar. Honduras, que também disputava a vaga, ficou pelo caminho ao empatar sem gols com a Costa Rica, terminando com 9 pontos.

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão exclusiva do Premiere, pay-per-view dos canais Globo. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

