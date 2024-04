Jogadores do Flamengo organizam ‘festão’ para comemorar título do Campeonato Carioca

Elenco do Flamengo realiza festa em hotel de luxo no Rio de Janeiro (Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 15:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Após conquistar 38º título do Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu, no domingo (7), o elenco do Flamengo, amigos e familiares realizaram uma festa no hotel cinco estrelas Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A festa correu noite adentro e foi recheado de atrações. Os rappers L7nnon e Mc Maneirinho e o grupo de pagode "Pagode do Adame" foram responsáveis pelas músicas. Os doces ficaram pela conta da Rio Sucrée, confeitaria do meia Arrascaeta e de sua esposa, Camila Bastiani, com a parceria do chef Emanuel Pinheiro.

Confeitaria do Arrascaeta realiza buffet na festa do título do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)

Mc Maneirinho tira foto com Léo Pereira e Arrascaeta (Foto: Reprodução / Instagram)

A maioria dos jogadores esteve presente na festa de comemoração, incluindo Gerson, que não entra em campo desde o dia 15 de fevereiro por um problema no rim, mas retornou recentemente aos treinamentos. O técnico Tite também chamou sua família foi comemorar a sua primeira conquista com o Flamengo.

Família de Tite marca presença em festa do título do Flamengo (Reprodução / Instagram)

Léo Pereira esteve acompanhado pela namorada, a influenciadora Karoline Lima. A modelo compartilhou alguns registros da festa em suas redes sociais, que contou com shows ao vivo e bastante bebida.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo