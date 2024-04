Ana Maria Braga invadiu programa esportivo da Globo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 15:49 • São Paulo (SP)

Depois da conquista do Palmeiras no Campeonato Paulista, a apresentadora Ana Maria Braga participou de um programa esportivo da Globo e entrevistou o goleiro Weverton. Entretanto, mesmo com o título, não perdeu a chance de provocar a equipe alviverde.

A apresentadora disse que estava no estúdio ao lado e 'invadiu' para falar com o defensor. Mas, na ocasião, aproveitou para brincar e perguntar 'quando viria o Mundial'.

– Eu estava do lado aqui, vi vocês no ar e ninguém me convidou. Mas eu vou (risos). Parabéns, mande meu abraço para todos do Palmeiras. A gente é muito fã, não só porque sou palmeirense, mas porque vocês são jogadores excepcionais de cabo a rabo - disse Ana Maria Braga.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Quando vem o Mundial? - completou.

Weverton, por sua vez, não fugiu da pergunta e entrou na brincadeira. Na resposta, disse que 'estavam trabalhando para vir'.

- Vamos trabalhar para vir. Tem que vir, uma hora vai vir. O importante é estar disputando, ganhar a Libertadores para disputar de novo. Quando a gente chegou aqui fazia 20 anos que não ganhava a Libertadores e falávamos que o segredo era disputar. Uma hora consegue. Nada resiste ao trabalho. Vamos trabalhar para buscar isso e dar essa alegria ao torcedor palmeirense que merece - disse Weverton.