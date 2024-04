Jogador do Atlético-MG sofre acidente doméstico em comemoração do título e provoca Cruzeiro do hospital

Guilherme Arana levanta a taça do Campeonato Mineiro (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 13:10 • Belo Horizonte (MG) • Atualizada em 08/04/2024 - 14:15

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, sofreu um corte no dedo durante a comemoração do pentacampeonato do Campeonato Mineiro em churrasco com familiares e precisou de atendimento médico. No hospital, o jogador aproveitou para provocar o Cruzeiro em live, ao ser perguntado pelo médico se teria que treinar nesta segunda-feira (8). A informação é do "ge".

- Estamos na Libertadores, doutor. Tem time que não está. Então, acho que amanhã (segunda-feira) é folga - disse. Veja no vídeo abaixo:

No Galo desde 2020, Guilherme Arana participou das cinco conquistas seguidas do Campeonato Mineiro. O laterla conquistou ainda com a camisa do Atlético-MG o Campeonato Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022.