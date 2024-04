Karoline Lima e Léo Pereira comemoram título do Flamengo em festa com show de L7nnon

Léo Pereira e Karoline Lima comemoram o título do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 08/04/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro (RJ)

A influenciadora Karoline Lima e o jogador do Flamengo Léo Pereira comemoraram o título do Campeonato Carioca em uma festa no Rio de Janeiro que contou com show do rapper L7nnon e varou a madrugada desta segunda-feira (8). A informação é do "Gshow".

O título também gerou de troca de declarações do casal nas redes sociais. Léo Pereira chamou a influenciadora de "amuleto".

- Meu amuleto. Mais um pra conta meu amor! Seguimos invictos. É o início de uma história maravilhosa que vamos construir juntos, Obrigado por tudo, amo você. Com você e com o Flamengo eu me acostumei ganhar - escreveu Léo.

Karoline retribuiu o carinho:

- Te amo, sempre com você - postou. A influenciadora assistiu à final contra o Nova Iguaçu no Maracanã vestindo uma camisa com o rosto do jogador.