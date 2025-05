Quatro jogadores brasileiros são investigados na Argentina por possível participação em esquema de apostas. O grupo foi afastado por 90 dias pela Associação de Futebol da Argentino (AFA). Eles foram impedidos de frequentar o estádio durante os dias de suspensão em que a manipulação é investigada.

O atacante Vaqueiro, o goleiro Blanco, o meia Pantico e o zagueiro Marquinhos são considerados suspeitos de adulterar atuações e resultados. Todos esses brasileiros investigados por possível esquema de apostas disputam a quarta divisão da Argentina pelo El Porvenir.

Ministério Público investiga esquema de apostas

O Ministério Público está a frente das investigações e foi notificado pela própria AFA sobre a suspeita de apostas dos brasileiros. O sérvio Nicifor Simovic, empresários dos jogadores com entrada em clubes menores na Argentina, também foi afastado.

Em outro momento, o clube em que os jogadores atuam, o El Porvenir, foi incluído em investigações por suspeitas de modificar os resultados de suas partidas para se beneficiar com apostas no campeonato.

Formação da equipe El Porvenir com alguns dos jogadores suspensos em campo (Foto: Diego Oscar CIERESZKO)

Conheça os brasileiros investigados

Goleiro Blanco: Fábio Monteiro Blanco, tem 32 anos. Teve sua carreira aqui no Brasil atuando em clubes como o União Paraense, Independete (PA), São Francisco (PA), Jaciobá (AL) e Sabugy (PB) e Atlético Roraima.

continua após a publicidade

Zagueiro Marquinhos: Também com 32 anos, é natural de Belém. Atuou pelo Norte do Brasil. Começou sua carreira em Goiatuba (GO), em seguida foi para o Paysandu, Águia de Marabá, Macapá, Peñarol-AM, Capital-DF, Moto Clube-MG e Paragominas, do Pará, como seu último clube em solo brasileiro.

Meia Pantico: jogador de 26 anos, teve o início de sua carreira no Jacuipense. Depois teve passagens pelo Fluminense (BA), Bahia de Feira, Prudentópolis (SP), Colatina (ES), Comercial (PI), Altos (PI) e Rondinense (RO). Em agosto de 2023, sentado na porta de sua casa, bebendo um café, Pantico acabou sendo atingido por um tiro da Polícia Militar que fazia uma operação na região metropolitana de Salvador. Teve sua perna atingida pelos disparos e a Corregedoria da PM da Bahia foi denunciada pelo momento.

Atacante Vaqueiro: José Denilson Gomes da Silva, tem 23 anos e tem passagens pelo FF Sports (AL), Prudemtópolis (SP), Sabugy (PB), Corisabbá (PI) e River (PI).

