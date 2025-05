Isaquias Queiroz leva o Brasil para mais uma medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem, realizada em Szeged, na Hungria. Na categoria C1 500m, o brasileiro foi o mais veloz ao completar a prova em 1m47s80. Com o foco nas próximas Olimpíadas em Los Angeles, daqui a três anos, o atleta volta a subir no pódio em sua primeira competição internacional desde Paris em 2024.

Gabriel Assunção, outro representante do Brasil na prova, teve tempo de conclusão de dois segundos e meio a mais que Isaquias e ficou na quinta colocação.Não foi rápido o suficiente para subir ao pódio junto com o companheiro, que dividiu as primeiras colocações com Zakhar Petrov, atleta independente que ficou com a medalha de prata, e Catalin Chirla, da Romênia, que ficou com o bronze.

Isaquias Queiroz vence prova C1 500m na Hungria (Foto: Divulgação)

Brasileiros na Copa do Mundo de canoagem

Mais atletas brasileiros vão entrar na água ainda neste sábado na Copa do Mundo de canoagem. Isaquias Queiroz e Gabriel Assunção fazem uma dupla para a prova de C2 500m, junto com os outros brasileiros Filipe Vieira e Jacky Godmann. Já no C4 500m, Filipe Gabriel, Mateus Nunes e Jacky farão o quarteto para outra disputa do campeonato. Confira a conquista da medalha de ouro do atleta brasileiro:

Retrospecto Olímpico

O ouro na Copa do Mundo de canoagem se soma a outras grandes conquistas de Isaquias. O brasileiro soma cinco medalhas olímpicas em sua trajetória, uma de ouro, três de prata e uma de bronze. No ano passado quando esteve presente nos jogos olímpicos de Paris, ganhou prata pela disputa de C1 1000m. Sem dúvidas, ele já está com a cabeça para as próximas provas olímpicas para aumentar sua coleção.

