Corinthians se pronuncia sobre patrocínio com casa de apostas

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 17:06 • São Paulo (SP)

O Corinthians se pronunciou sobre o caso da patrocinadora "Esportes da Sorte", empresa do ramo de apostas esportivas que não está na lista do governo apta a atuar no Brasil. O clube demonstrou confiança na parceira, mas cobrou um esclarecimento.

- O Sport Club Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processos de regularização da operação. O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa Fiel Torcida.

No início da semana, o Ministério da Fazenda divulgou uma lista com 89 casas de apostas que poderão seguir atuando no Brasil. No entanto, as empresas que estão em situação irregular encerrarão suas atividades a partir do dia 11 de outubro.

O Timão assinou um contrato válido por três anos com a "Esportes da Sorte", em julho. Na última quarta-feira (2), o Athletico-PR anunciou a suspensão do contrato com a parceira, além de cobrar um esclarecimento sobre o caso.

Relação com casa de apostas

Em julho, o Corinthians acertou um acordo com a "Esportes da Sorte" por um investimento no valor de R$ 309 milhões ao longo dos três anos. A empresa foi chave na contratação do atacante Memphis Depay, nas últimas semanas.

A casa de apostas se comprometeu a arcar com R$ 57 milhões em contratações, sendo esse valor usado para custear os ganhos do jogador holandês. Diante dessa situação, o Timão se vê em uma sinuca de bico, embora tenha colocado no contrato uma cláusula com uma multa alta em caso de um futuro calote da patrocinadora máster.

