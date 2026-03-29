Interino do Botafogo lamenta goleada sofrida e fala de crise na SAF: 'Não afetam'

Técnico interino do Botafogo após a demissão de Martín Anselmi, Rodrigo Bellão lamentou a derrota acachapante para o Athletico-PR por 4 a 1 neste domingo (29), fora de casa, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Brasileirão. O comandante se esquivou quanto a possibilidade de interferência da crise fora dos gramados e explicou as tentativas de jogo na Arena da Baixada.

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— Como funcionário do clube, eu tenho que dizer que, pela minha parte, essas questões (extracampo) não afetam. São coisas que a gente fica sabendo pela mídia, não tem chegado para dentro. Eu tento trabalhar concentrado na área que eu sou responsável — disse Bellão.

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O Botafogo foi pouco competitivo, apesar de ter conseguido buscar o 1 a 1 — o que já parecia impossível. O treinador interino, que comanda o sub-20 do Glorioso, falou sobre a estratégia montada para tentar pontuar fora de casa e lamentou o desempenho ruim.

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— Eu busquei tentar construir consistência defensiva para equilibrar a equipe. A gente não tinha um cinco de ofício, e precisava de velocidade dos lados e de presença de área, por isso a opção pelo Arthur Cabral para quando chegasse dos lados… era parte da nossa estratégia tentar atacar os alas deles e tentar concluir a nossa jogada - destacou o interino do Botafogo.

— Eu pensei muito em relação à estratégia e as principais peça que tínhamos para encaixar devido aos desfalques. Tentei equilibrar a equipe defensivamente. No primeiro tempo por boa parte conseguimos ter sucesso. O gol cedo atrapalhou um pouco o desempenho, mas se você pegar, a gente conseguiu ter equilíbrio defensivo no primeiro tempo. Ao qual a gente sofreu poucas chances. Duas situações de gol e uma defesa do Raul. A ideia foi trabalhar em cima das peças que a gente tinha e tentar encaixar nas melhores posições. Tentar num momento como esse um simples bem feito — concluiu.

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Próximo desafio do Botafogo

Com o resultado, o Glorioso permanece na 17ª colocação do Brasileirão com apenas seis pontos somados. O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (1/4), no Nilton Santos, para a nona rodada do Brasileirão. A equipe, ainda procurando um técnico, receberá o Mirassol às 19h30 (de Brasília).

Botafogo foi goleado pelo Athletico-PR (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)

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