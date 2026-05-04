Pintura de João Pedro repercute entre torcedores: 'Gol da temporada'

Nottingham Forest derrotou o Chelsea, nesta segunda-feira (4), no Stamford Bridge, por 3 a 1, em partida válida pela Premier League. O principal lance da partida foi o gol de João Pedro, de bicicleta, no final da partida, causando grande repercussão e elogios de diversos torcedores.

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João Pedro marca gol da temporada pelo Chelsea

- Gol da temporada, João Pedro.

Como foi o jogo

O Nottingham Forest abriu uma vantagem de dois gols com 15 minutos de jogo. Awoniyi fez o primeiro ao finalizar de cabeça a bola cruzada por Bakwa. Posteriormente, as redes foram balançadas por Igor Jesus em pênalti após Gusto puxar Awoniyi dentro da área.

O Chelsea teve a chance de fazer o gol antes do intervalo. Jesse Derry disputou com Abbott o alto e o jogador dos Blues levou a pior. Pênalti marcado e Cole Palmer na cobrança, contudo, parou nas mãos de Sels.

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Na volta para o segundo tempo, Gibbs-Withe tabelou com Neco Williams e cruzou rasteiro para Awoniyi novamente. O Chelsea conseguiu tirar o zero do placar, no entanto, o impedimento semiautomático anulou o gol de João Pedro, que estava em posição irregular.

No entanto, o atacante brasileiro conseguiu evitar o sexto jogo seguido na Premier com o ataque do Chelsea passando em branco. Já nos acréscimos, o camisa 20 marcou um golaço de bicicleta, que serviu apenas para reduzir o placar.

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Na atual temporada, João Pedro é um dos principais destaques do Chelsea, somando 19 gols e seis assistências em 46 jogos até então. O atacante brasileiro se consagrou como titular, marcando 14 gols apenas na Premier League.

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