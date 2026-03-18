Atitude de Danilo em Palmeiras x Botafogo chama atenção: 'Sujeito homem'

O meia Danilo marcou um gol durante o confronto entre Palmeiras e Botafogo, desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em respeito à própria história dentro do clube paulista, o jogador optou por não comemorar o feito. A atitude repercutiu nas redes sociais.

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O atual camisa 8 do Botafogo foi formado nas categorias de base do alviverde paulista. No confronto entre as equipes, Danilo marcou o único gol do Glorioso na derrota por 2 a 1. O lance aconteceu durante a segunda etapa, aos 13 minutos.

Após uma tabela com Matheus Martins, o volante saiu livre para marcar. Na linha da marca do pênalti, Danilo precisou apenas deslocar Carlos Miguel para balançar as redes. Apesar disso, na comemoração, ele optou por não celebrar. Veja a repercussão abaixo:

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