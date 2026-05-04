Esposa de Lucas Moura faz desabafo emocionante após lesão de jogador

Lucas Moura sofreu outra lesão neste domingo (03), durante a partida contra o Vitória, o jogador deixou o campo carregado com o auxílio da comissão do São Paulo. Após passar por exames, foi constatado uma ruptura do tendão calcâneo diagnosticada no tornozelo direito. Nas redes sociais, Larissa Saad se manifestou com relato forte sobre o atleta.

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Durante a semana, Lucas tinha retornado aos treinamentos com o elenco e a expectativa era de que recebesse alguns minutos neste domingo (3), diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly. No entanto, em disputa com Erick Pulga torceu o tornozelo e caiu no gramado.

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Larissa, esposa do jogador usou as redes sociais para lamentar o ocorrido, desabafando sobre como foi o momento pra ela, afirmando que Lucas não deveria estar vivendo isso pois o jogador tinha ficado um mês fora dos relacionados por uma fratura nas costelas.

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Larissa Saad publicou relato emocionante para o jogador. (Foto: Reprodução)

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Confira:

''Talvez este seja um dos momentos mais difíceis que já vivemos… Na verdade, têm sido meses desafiadores.

E eu sigo aqui, tentando entender… mesmo sabendo que nem tudo foi feito pra ser entendido. Eu questiono, eu sinto, eu choro… porque sou humana.

E sabe o que mais me machuca nisso tudo? É saber que ninguém merece passar por isso… eu sei. Mas, se tem alguém que não deveria estar vivendo nada disso: é VOCÊ..E isso me desmonta por dentro…

Se existisse qualquer forma eu trocaria com você na mesma hora.

Deus… quando eu vi ele chorando, meu coração doeu de um jeito inexplicável. Eu te fiz tantas perguntas…

Mas, no meio da dor, o Senhor me envolveu com uma paz que não vem desse mundo. E eu entendi:O Senhor está aqui.. Você permitiu. E mesmo que os Teus planos sejam tão diferentes dos meus, eu descanso… porque sei que eles são infinitamente melhores.

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Mas hoje… o meu coração fala sobre você carinha.

Sobre o homem que você é quando ninguém vê.

Sobre o caráter e a força que você carrega…

Sobre o coração que não endurece, a fé que não se rende mesmo quando está quebrado por dentro.

Sobre a coragem de continuar, mesmo quando tudo pede pra parar. Sobre sua resiliência, sobre o profissional..Sobre o ser humaninho mais incrível que tenho ao meu lado(que sorte a minha🥹)

Em muitos momentos, eu achei que precisava ser forte por nós dois… que precisava te levantar, te carregar se fosse preciso.

Mas hoje eu vejo…

é você quem tem me dado força.

É você que, mesmo em meio à dor, me ensina

E isso só me faz te amar ainda mais.

Você sente, você chora… mas você não desiste.

E isso te faz ainda maior.

Eu nunca te admirei tanto. Você é GiGANTE!

Como está escrito em Salmos 46:1:

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia."

E é nisso que a gente se apega…

no Deus que é abrigo, que é força, que é presença constante mesmo nos dias mais difíceis.

E enquanto Ele estiver no centro…

a gente não cai.

A gente não se perde.

A gente não desiste.

E mais certos do que nunca de que tudo isso vai se transformar em um testemunho lindo. 🤍

Porque quando Deus escreve…

até a dor tem propósito,

até as lágrimas têm sentido..

Te amo tanto❤️

To aqui pra tudo, SEMPRE!''

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