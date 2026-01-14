João Schmidt lamenta derrota do Santos para o Palmeiras no Paulistão: 'Gosto amargo'
Peixe perdeu por 1 a 0 para o rival na Arena Barueri, pela segunda rodada do Paulistão
A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras teve um gosto amargo para o Santos, segundo revelou o meio-campista João Schmidt. O santista acredita que o Peixe merecia um resultado melhor na noite desta quarta-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.
- Um gosto amargo, a gente criou, teve chances. Primeiro tempo a gente não merecia sair com resultado negativo, mas a equipe deles muitas vezes joga por uma bola. Gosto amargo, mas é levantar a cabeça, tem bastante campeonato e podemos nos encontrar lá na frente - disse o jogador.
- Estamos trabalhando e acreditamos muito no título. Vamos buscar as finais - afirmou João Schmidt, na saída de campo.
Com a derrota no clássico, o Santos permanece com três pontos e, neste momento, ocupa o nono lugar na tabela de classificação do Estadual. Com o formato da competição, classificam-se os oito melhores para a fase eliminatória.
Na próxima rodada do torneio, o Peixe vai enfrentar o Guarani, no domingo (18), às 20h30 (de Brasília), pelo terceiro jogo da competição. O duelo está marcado para acontecer no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
