Buscando se consolidar entre os grandes times da Inglaterra, o Nottingham Forest encara o Manchester City na Copa da Inglaterra, pela semifinal da competição. A equipe divulgou quem serão os 11 jogadores que iniciarão o confronto e a equipe vem para o duelo com força máxima.

A equipe da região de Nottingham, busca uma vaga na semifinal da Copa da Inglaterra após 34 anos. Para completar a missão, Nuno Espirito Santo aposta na solidez defensiva como principal tática para o confronto. O clube não enfrenta grandes problemas de lesão, e por isso, vem com força máxima para o duelo. Além disso, os brasileiros serão grandes personagens presentes na escalação do comandante, já que, dois jogadores estão presentes nos 11 iniciais: Danilo e Murillo. Morato ficará no banco de reservas no confronto.

Jogadores do Nottingham Forest em preparação para a grande semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City, neste domingo (Foto: Divulgação/X)

🔴 Escalação do Nottingham Forest para o duelo pela Copa da Inglaterra

⚽ GOL: Matz Sels

⚽ LTD: Abbott

⚽ ZAG: Murillo

⚽ ZAG: Nikola Milenković

⚽ LTE: Toffolo

⚽ MEI: Danilo

⚽ MEI: Nicolás Domínguez

⚽ MEI: Elliot Anderson

⚽ MEI: Hudson-Odoi

⚽ MEI: Gibbs-White

⚽ ATA: Chris Wood

O Estádio de Wembley, em Londres, será o cenário do confronto decisivo neste domingo (27), quando Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam pela semifinal da Copa da Inglaterra. A partida, em jogo único, está marcada para as 12h30 (horário de Brasília) e definirá um dos finalistas da competição mais tradicional do futebol inglês. O jogo terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming).