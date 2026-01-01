menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jogador do Fortaleza se envolve em polêmica em festa de Ano Novo

Confusão foi administrava pela polícia

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/01/2026
14:27
Mancuso, do Fortaleza, se envolveu em polêmica durante virada de ano (Foto: Reprodução)
Mancuso, do Fortaleza, se envolveu em polêmica durante virada de ano (Foto: Reprodução)
O lateral Mancuso, do Fortaleza, se envolveu em uma confusão durante uma festa de Ano Novo. O incidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1º), em um condomínio residencial onde o jogador participava de uma comemoração. Vídeos e fotos do episódio circularam nas plataformas digitais.

Nas imagens divulgadas, é possível ver o momento em que questionam o atleta sobre a presença do meia Herrera no local. Mancuso responde que não sabe do paradeiro do companheiro de equipe. Após o ocorrido, o lateral utilizou suas redes sociais para explicar a situação. Em seu relato, afirmou que foi abordado de maneira agressiva durante a celebração.

O episódio ocorreu nas primeiras horas do ano de 2026, durante as festividades da virada, em um condomínio não identificado. Não há informações sobre a identidade dos agressores ou se houve intervenção policial no momento do incidente. Em sua manifestação, o lateral afirmou que pretende registrar um boletim de ocorrência sobre o caso e que não fará mais pronunciamentos sobre o assunto.

Declaração do jogador do Fortaleza

— Na virada de ano, enquanto estive em casa com família e amigos, fui surpreendido com xingamentos por um homem nitidamente fora de si, conscientemente e fisicamente. Foi clara a sua intenção de criar uma confusão durante toda a noite. Os xingamentos eram sobre minha honra e meu trabalho, além de tentativas de diminuir as pessoas que estavam comigo. Mesmo ignorado, ele insistiu. Com outro rapaz, veio até a minha casa, ingresso e arrombou uma das portas e ameaçou todo mundo. Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas com um dos convidados e tivemos que chamar a polícia para conter todo o problema. Estou bem, assim como familiares e amigos, e durante o dia estarei fazendo boletim de ocorrência. Obrigado pelas mensagens de preocupação e não devo mais falar sobre o caso — disse o jogador.

Mancuso, do Fortaleza, se manifestou publicamente após se envolver em confusão durante virada de ano (Foto: Reprodução)
Mancuso, do Fortaleza, se manifestou publicamente após se envolver em confusão durante virada de ano (Foto: Reprodução)

