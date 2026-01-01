Jogador do Fortaleza se envolve em polêmica em festa de Ano Novo

O lateral Mancuso, do Fortaleza, se envolveu em uma confusão durante uma festa de Ano Novo. O incidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1º), em um condomínio residencial onde o jogador participava de uma comemoração. Vídeos e fotos do episódio circularam nas plataformas digitais.

continua após a publicidade

➡️ Declaração de Endrick em chegada ao Lyon viraliza: 'Sábio'

Nas imagens divulgadas, é possível ver o momento em que questionam o atleta sobre a presença do meia Herrera no local. Mancuso responde que não sabe do paradeiro do companheiro de equipe. Após o ocorrido, o lateral utilizou suas redes sociais para explicar a situação. Em seu relato, afirmou que foi abordado de maneira agressiva durante a celebração.

O episódio ocorreu nas primeiras horas do ano de 2026, durante as festividades da virada, em um condomínio não identificado. Não há informações sobre a identidade dos agressores ou se houve intervenção policial no momento do incidente. Em sua manifestação, o lateral afirmou que pretende registrar um boletim de ocorrência sobre o caso e que não fará mais pronunciamentos sobre o assunto.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Declaração do jogador do Fortaleza

— Na virada de ano, enquanto estive em casa com família e amigos, fui surpreendido com xingamentos por um homem nitidamente fora de si, conscientemente e fisicamente. Foi clara a sua intenção de criar uma confusão durante toda a noite. Os xingamentos eram sobre minha honra e meu trabalho, além de tentativas de diminuir as pessoas que estavam comigo. Mesmo ignorado, ele insistiu. Com outro rapaz, veio até a minha casa, ingresso e arrombou uma das portas e ameaçou todo mundo. Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas com um dos convidados e tivemos que chamar a polícia para conter todo o problema. Estou bem, assim como familiares e amigos, e durante o dia estarei fazendo boletim de ocorrência. Obrigado pelas mensagens de preocupação e não devo mais falar sobre o caso — disse o jogador.