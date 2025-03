Jogador do Flamengo lança curso de educação financeira 

Danilo, zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, está ampliando sua atuação para além dos campos de futebol e decidiu lançar um curso de educação financeira, chamado "Voz Futura". O curso visa capacitar os jovens a tomarem decisões financeiras mais conscientes, promovendo a educação financeira desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

A iniciativa de Danilo se apresenta como uma resposta a um dos maiores desafios econômicos enfrentados pelas famílias brasileiras: a contração de dívidas. No Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Serasa, em novembro de 2024, pelo menos 73 milhões de brasileiros estão endividados.

Danilo em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Carreira de Danilo

Danilo iniciou sua carreira no América-MG em 2009, destacando-se no cenário nacional ao se transferir para o Santos, onde conquistou o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores em 2011. Sua trajetória na Europa começou no Porto, seguindo para o Real Madrid, onde foi bicampeão da Liga dos Campeões, e depois para o Manchester City, conquistando o bicampeonato inglês. Na Juventus, Danilo se consolidou como um dos pilares da equipe, assumindo a faixa de capitão.

Além de seu sucesso em clubes, Danilo tem sido uma peça importante na Seleção Brasileira, participando das Copas do Mundo de 2018 e 2022 e atualmente servindo como capitão sob o comando de Dorival Júnior. Sua experiência e liderança são vistas como grandes adições ao Flamengo, que busca fortalecer sua defesa para os desafios da temporada.