O jornalista André Rizek, dos canais Sportv, ironizou uma declaração recente de um adversário da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Trata-se do meia James Rodrígues, atualmente no León (COL). O jogador estará em campo contra o Brasil nesta quinata-feira (20), no confronto entre Brasil e Colombia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O posicionamento ironizado pelo apresentador não tem haver com a Seleção Brasileira, mas sim sobre o próprio jogador. Em entrevista recente para o programa "El Chiringuito", da Espanha, James Rodríguez se colocou acima de nomes como Zidane, Modric, Xavi e Kroos no quesito qualidade.

Em uma manifestação nas redes sociais referente a declaração do meia colombiano, Rizek comentou emojis de risada. A reação do jornalista foi curta e sucinta, mas evidenciou uma clara discordância com o pensamento do jogador. Veja abaixo:

Seleção Brasileira x Colombia

Em meio a declarações polêmicas, James Rodríguez tem liderado a seleção colombiana a uma excelente Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente, a Colombia ocupa a 4ª colocação da classificação geral, um ponto a frente do Brasil.

Para reverter o cenário a equipe do técnico Dorival Júnior entra em campo nesta quinta-feira (20), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em busca de uma vitória. Para conquistar o triunfo contra os colombianos, o Brasil contará com a ajuda da torcida, que promete presença massiva para o confronto.

