Fut & Papo recebe Zico, lenda do Flamengo, nesta segunda-feira (23)
Um dos maiores jogadores brasileiros bate um papo com o Lance!
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O Lance!TV exibe, nesta segunda-feira (23), às 19h, ao vivo, uma edição especial do Fut&Papo com a presença de Zico. Maior ídolo da história do Flamengo, o Galinho vai relembrar momentos marcantes da carreira, falar sobre a trajetória na Seleção Brasileira e compartilhar experiências de futebol italiano e japonês.
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Durante o bate-papo, Zico também vai analisar o cenário atual do futebol brasileiro, comentar o momento do Flamengo com a chegada de Léo Jardim e projetar os desafios de Carlo Ancelotti na Seleção em busca do hexa.
O programa é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht.
O Fut&Papo é dedicado a entrevistas e debates, reunindo grandes nomes do esporte em conversas exclusivas com o torcedor, sempre com aquela resenha agradável e de qualidade.
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