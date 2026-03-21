O Lance!TV exibe, nesta segunda-feira (23), às 19h, ao vivo, uma edição especial do Fut&Papo com a presença de Zico. Maior ídolo da história do Flamengo, o Galinho vai relembrar momentos marcantes da carreira, falar sobre a trajetória na Seleção Brasileira e compartilhar experiências de futebol italiano e japonês.

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Durante o bate-papo, Zico também vai analisar o cenário atual do futebol brasileiro, comentar o momento do Flamengo com a chegada de Léo Jardim e projetar os desafios de Carlo Ancelotti na Seleção em busca do hexa.

Zico, ídolo do Flamengo, no Jogo das Estrelas (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

O programa é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht.

O Fut&Papo é dedicado a entrevistas e debates, reunindo grandes nomes do esporte em conversas exclusivas com o torcedor, sempre com aquela resenha agradável e de qualidade.

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