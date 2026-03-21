Inteligência artificial prevê zebras na 8° rodada do Brasileirão

O Brasileirão vai pegar fogo a partir deste sábado (20) com a 8ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou algumas zebras na competição.

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No duelo entre Remo e Bahia, a inteligência artificial apontou a primeira zebra da rodada. Segundo a previsão da IA, jogando em casa, o time nortista vai vencer por 2 a 1, com dois gols de Alef Manga. No mesmo dia, a Chapecoense vai bater o Internacional pelo Brasileirão em pleno Beira-Rio.

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O sábado de Campeonato Brasileiro já contará com três jogos, e duelos grandes. Às 16h (Brasília), Bragantino e Botafogo se enfrentam no Estádio Cícero de Souza Marques. A partir das 18h30, a bola rola para Fluminense e Atlético-MG. Para fechar o dia, São Paulo e Palmeiras entram em campo no Morumbis.

Brasileirão 2026 terá equilíbrio entre blocos comerciais. (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Veja abaixo todos os resultados previstos pela IA da 8° rodada do Brasileirão

Bragantino 1 a 0 Botafogo

Fluminense 3 a 2 Atlético-MG

São Paulo 1 a 1 Palmeiras

Vasco 2 a 0 Grêmio

Athletico-PR 2 a 1 Coritiba

Cruzeiro 2 a 2 Santos

Remo 2 a 1 Bahia

Vitória 1 a 1 Mirassol

Internacional 0 a 1 Chapecoense

Corinthians 2 a 2 Flamengo

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