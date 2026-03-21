Inteligência artificial prevê zebras na 8° rodada do Brasileirão
Rodada terá início na tarde deste sábado (21)
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão vai pegar fogo a partir deste sábado (20) com a 8ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou algumas zebras na competição.
Mauro Cezar critica craque do Flamengo: ‘Errou quase tudo’
Fora de Campo
Jornalistas analisam grupos de Flamengo e Cruzeiro na Libertadores
Fora de Campo
Vitória no Brasileirão gera chuva de elogios para reserva do Flamengo: ‘Titular’
Fora de Campo
No duelo entre Remo e Bahia, a inteligência artificial apontou a primeira zebra da rodada. Segundo a previsão da IA, jogando em casa, o time nortista vai vencer por 2 a 1, com dois gols de Alef Manga. No mesmo dia, a Chapecoense vai bater o Internacional pelo Brasileirão em pleno Beira-Rio.
➡️Vitória no Brasileirão gera chuva de elogios para reserva do Flamengo: 'Titular'
➡️Atuação de Rayan contra o Manchester United agita debate: 'Que bizarrice'
➡️Leila Pereira nega investida do Palmeiras por jogador da Seleção
O sábado de Campeonato Brasileiro já contará com três jogos, e duelos grandes. Às 16h (Brasília), Bragantino e Botafogo se enfrentam no Estádio Cícero de Souza Marques. A partir das 18h30, a bola rola para Fluminense e Atlético-MG. Para fechar o dia, São Paulo e Palmeiras entram em campo no Morumbis.
Veja abaixo todos os resultados previstos pela IA da 8° rodada do Brasileirão
Bragantino 1 a 0 Botafogo
Fluminense 3 a 2 Atlético-MG
São Paulo 1 a 1 Palmeiras
Vasco 2 a 0 Grêmio
Athletico-PR 2 a 1 Coritiba
Cruzeiro 2 a 2 Santos
Remo 2 a 1 Bahia
Vitória 1 a 1 Mirassol
Internacional 0 a 1 Chapecoense
Corinthians 2 a 2 Flamengo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols do seu clube do coração no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias