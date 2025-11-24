Jogador do Corinthians manda recado para o Cruzeiro: 'Nos vemos em 15 dias'

Jogando longe de seus domínios, o Corinthians foi dominado pelo Cruzeiro e saiu derrotado por 3 a 0 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (23). Após a partida, o atacante peruano André Carrillo postou uma foto em suas redes sociais e mandou um recado para a equipe mineira.

A partida marcou o último encontro entre as equipes antes dos confrontos decisivos pelas semifinais da Copa do Brasil, que acontecem nos próximos dias 10 e 14 de dezembro.

Em suas redes sociais, Carrillo lamentou a derrota do Corinthians e prometeu foco total contra o Botafogo, na próxima rodada do Brasileirão. Antes de finalizar, o atacante marcou o Cruzeiro e disse: "Nos vemos em 15 dias". Confira abaixo.

Com o resultado negativo, o Corinthians estacionou na 10ª colocação com 45 pontos somados e viu a vantagem para os clubes que brigam por uma vaga na Libertadores aumentar. No entanto, o Timão ainda pode garantir a classificação caso conquiste o título da Copa do Brasil.

Corinthians encara o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil

Após o encerramento do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro começam a definir seu futuro na Copa do Brasil. No próximo dia 10 de dezembro, o Mineirão será o palco do jogo de ida das semifinais, enquanto a Neo Química Arena recebe o jogo decisivo, no dia 14.

No outro lado da chave, Vasco e Fluminense disputam a outra vaga na grande decisão da Copa do Brasil.

