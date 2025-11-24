menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Declaração de Lyanco após polêmica na final da Sul-Americana gera revolta: 'Só piora'

Jogador discutiu com torcedores no Estádio Defensores del Chaco

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
17:27
Atualizado há 2 minutos
Zagueiro Lyanco do Atletico-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
imagem cameraLyanco foi pivô de polêmica (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Lyanco protagonizou um desentendimento com alguns torcedores do Atlético-MG durante a final da Copa Sul-Americana. A decisão continental aconteceu no último sábado (24), no Paraguai, e o Galo foi derrotado pelo Lanús, da Argentina. Dois dias após o ocorrido, o jogador se pronunciou sobre o caso.

continua após a publicidade

➡️ Paulo Bracks se pronuncia por derrota na Sul-Americana e manda recado à torcida do Atlético-MG

O desentendimento aconteceu no meio das penalidades decisivas do confronto. O atacante Biel havia acabado de desperdiçar a cobrança, quando um torcedor do Galo começou a xingar o elenco. Ao lado do setor, estava localizada parte da comissão técnica e jogadores que não estavam aptos para jogar a final.

Um deles era Lyanco. Na quinta cobrança, o Lanús teve a oportunidade de garantir o título, mas desperdiçou. Foi então que o zagueiro partiu para cima dos torcedores em tom de cobrança. Posteriormente, o Atlético-MG perdeu a decisão.

continua após a publicidade

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o camisa 4 falou sobre a situação. No pronunciamento, ele questionou a postura de alguns torcedores do Atlético-MG e saiu em defesa do atacante Biel, apontado como vilão do vice no torneio continental.

A postura do jogador na publicação irritou alguns torcedores do Galo. Veja repercussão abaixo:

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que disse Lyanco?

— Estou aqui para falar sobre o que tem repercutido nos últimos dias, depois de um jogo tenso, nervoso para todo mundo. A gente sabe o quanto que vocês (torcedor) fizeram para estar lá. A gente sabe disso tudo, a gente está ciente disso tudo. O que aconteceu ali foi uma reação, não foi eu que comecei. Se eu não tivesse feito nada, ia estar todo mundo postando: "olha o time que não está unido, como que vai ganhar assim? Vocês têm que saber que da mesma forma que vocês cobram e xingam nervosos, a gente também… a gente se cobra individualmente e como grupo, e ali foi um momento que a gente estava como torcedor, na arquibancada, no calor do jogo — iniciou o zagueiro, antes de defender o atacante Biel.

continua após a publicidade

— Agora, no meio do jogo, você tá torcendo ou o que? No meio do jogo, torce irmão, ficar falando besteira? Fica quieto. Aí, depois, quer reclamar e fica fazendo isso como uma reação nossa ao grupo de um cara que não queria perder pênalti, perder gol. Você acha que ele não queria ser herói do clube? — concluiu.

Hulk perdeu pênalti na final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús (Foto: Pedro Valle)
Atlético-MG perdeu a final da Sul-Americana para o Lanús (Foto: Pedro Valle)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias