Declaração de Lyanco após polêmica na final da Sul-Americana gera revolta: 'Só piora'
Jogador discutiu com torcedores no Estádio Defensores del Chaco
O zagueiro Lyanco protagonizou um desentendimento com alguns torcedores do Atlético-MG durante a final da Copa Sul-Americana. A decisão continental aconteceu no último sábado (24), no Paraguai, e o Galo foi derrotado pelo Lanús, da Argentina. Dois dias após o ocorrido, o jogador se pronunciou sobre o caso.
Lyanco faz declaração forte sobre confusão com torcedores do Atlético-MG
O desentendimento aconteceu no meio das penalidades decisivas do confronto. O atacante Biel havia acabado de desperdiçar a cobrança, quando um torcedor do Galo começou a xingar o elenco. Ao lado do setor, estava localizada parte da comissão técnica e jogadores que não estavam aptos para jogar a final.
Um deles era Lyanco. Na quinta cobrança, o Lanús teve a oportunidade de garantir o título, mas desperdiçou. Foi então que o zagueiro partiu para cima dos torcedores em tom de cobrança. Posteriormente, o Atlético-MG perdeu a decisão.
Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o camisa 4 falou sobre a situação. No pronunciamento, ele questionou a postura de alguns torcedores do Atlético-MG e saiu em defesa do atacante Biel, apontado como vilão do vice no torneio continental.
A postura do jogador na publicação irritou alguns torcedores do Galo. Veja repercussão abaixo:
O que disse Lyanco?
— Estou aqui para falar sobre o que tem repercutido nos últimos dias, depois de um jogo tenso, nervoso para todo mundo. A gente sabe o quanto que vocês (torcedor) fizeram para estar lá. A gente sabe disso tudo, a gente está ciente disso tudo. O que aconteceu ali foi uma reação, não foi eu que comecei. Se eu não tivesse feito nada, ia estar todo mundo postando: "olha o time que não está unido, como que vai ganhar assim? Vocês têm que saber que da mesma forma que vocês cobram e xingam nervosos, a gente também… a gente se cobra individualmente e como grupo, e ali foi um momento que a gente estava como torcedor, na arquibancada, no calor do jogo — iniciou o zagueiro, antes de defender o atacante Biel.
— Agora, no meio do jogo, você tá torcendo ou o que? No meio do jogo, torce irmão, ficar falando besteira? Fica quieto. Aí, depois, quer reclamar e fica fazendo isso como uma reação nossa ao grupo de um cara que não queria perder pênalti, perder gol. Você acha que ele não queria ser herói do clube? — concluiu.
