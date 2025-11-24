Após goleada, Garro cobra postura do Corinthians: 'Fechar a boca e tomar porrada'
Meio-campista avalia atuação da equipe, reconhece falhas do time e destaca a necessidade de reação
O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, concedeu uma forte entrevista na zona mista após a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, neste domingo (23), no Mineirão, em rodada válida pelo Campeonato Brasileiro.
A raposa dominou a partida e conquistou a vitória com justiça. Ao todo, o Cruzeiro finalizou 17 vezes, sendo sete no gol, enquanto o Corinthians teve apenas três finalizações durante o jogo.
— Eu fico triste pela situação do jogo, pela instabilidade que temos no Brasileirão, pelo meu rendimento. Mas temos que levar essa experiência para não acontecer de novo e chegar fortes mais para frente, no mata-mata. Temos que aprender com os erros; hoje não há desculpas, é um momento ruim. Temos que fechar a boca, trabalhar e tomar porrada. É um momento difícil, mas já passamos por momentos piores. É um momento para mostrar a coragem do grupo — disse Garro em zona mista.
Rendimento individual
Garro tem enfrentado uma temporada de altos e baixos, com desempenho abaixo do esperado em algumas partidas. A queda de rendimento do camisa 8 reflete não apenas dificuldades individuais, mas também os problemas coletivos que o Corinthians vem apresentando no Campeonato Brasileiro.
Após a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, Garro comentou sobre seu momento pessoal e explicou as razões pelas quais não conseguiu repetir as boas atuações que marcou anteriormente. Em suas palavras, ele abordou frustração, aprendizado e confiança no grupo.
— É um momento difícil, estou aqui falando. Também falo quando a gente ganha, quando jogo bem, quando sou craque do jogo. Hoje, as coisas não aconteceram como eu pretendia, o time não jogou como está acostumado a jogar, e estou aqui — explica.
— O grupo nunca vai dar as costas aos problemas. A gente virou a chave no ano passado, que foi bem difícil, bem pior que este ano. Acredito muito nos companheiros, no grupo. É uma situação difícil, mas já passamos por momentos bem piores — completa.
