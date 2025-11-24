Pênalti perdido em eliminação do Brasil sub-17 contra Portugal viraliza: 'Baggio'
Equipe brasileira caiu na semifinal do Mundial da categoria
O Brasil foi eliminado na semifinal do Mundial Sub-17 ao perder para Portugal na disputa de pênaltis, nesta segunda-feira (24). Durante as penalidades, um erro do goleiro da equipe europeia chamou atenção nas redes sociais. Apesar da cena, os portugueses venceram a disputa e estão na decisão.
Com nome de craque brasileiro, o goleiro Romário, de Portugal, cobrou a quarta penalidade para os europeus. O arqueiro, contudo, isolou a bola, levando internautas à loucura. Nas redes, chegaram a comparar o chute do jovem com o de Roberto Baggio, na final da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália.
Veja as reações nas redes sociais:
Como foi Portugal x Brasil no Mundial Sub-17
Brasil Sub-17 e Portugal fizeram um confronto bastante equilibrado no primeiro tempo da semifinal. A primeira grande chance foi brasileira: ao 19, Dell ganhou jogada de corpo dentro da área e chutou rasteiro; a bola ia cruzando a linha quando Chelmik salvou.
Mas a partir daí foram os portugueses que tiveram maior controle de jogo. O time do técnico Bino não chegou a dominar, mas conseguiu manter a bola no campo de ataque e pressionar a saída de bola. Coube ao Brasil Sub-17 tentar buscar o gol em contragolpes, principalmente por intermédio de Ângelo, mas sem sucesso.
O jogo seguiu parelho no segundo tempo, mas, diferentemente dos primeiros 48 minutos, sem que alguma das equipes conseguisse fincar bandeira no campo adversário. As chances de gol, por sua vez, ficaram ainda mais escassas. A entrada de Gabriel Mec aos 28 mudou um pouco o panorama. O Brasil ganhou agilidade na distribuição de jogo, e chegou a ter duas oportunidades de gol, em voleio de Zé Lucas aos 41, e em tentativa de Dell aos 46, mas sem sucesso.
Nas cobranças de pênalti, Tomás Soares, Chelmik, Santiago Verdi, Yoan Pereira marcaram para Portugal, mas o goleiro Romário Cunha isolou na quinta cobrança. Dell, Tiago, Zé Lucas e Luis Pacheco fizeram os do Brasil, mas Ruan Pablo carimbou a trave. Nas alternadas, João Aragão e José Neto converteram para os portugueses; Gabriel Mec fez para a Seleção, mas Ângelo bateu por cima.
