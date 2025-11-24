Derrota para o Cruzeiro foi a pior do Corinthians sob o comando de Dorival

O Corinthians sofreu uma dura derrota na noite deste domingo (23) para o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Em uma atuação muito abaixo, o Timão criou poucas chances, teve dificuldades na construção das jogadas e foi facilmente superado pelo adversário no placar de 3 a 0. O resultado estabeleceu a pior derrota de Dorival Júnior no comando da equipe.

continua após a publicidade

No Brasileirão, a queda mais pesada da temporada havia ocorrido em 27 de abril, quando o Corinthians foi goleado por 4 a 0 pelo Flamengo, ainda sob o comando de Ramón Díaz. Além disso, a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Santos em 15 de outubro, outro revés que expôs fragilidades coletivas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Considerando todas as competições, a lista de resultados negativos inclui também a Libertadores e o Paulistão. O Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona-EQU em 5 de março, em uma das atuações mais frágeis da equipe na temporada. No Estadual, a equipe sofreu o 3 a 1 para o São Paulo em 26 de janeiro, ainda no período comandado por Ramón Díaz.

continua após a publicidade

Maiores derrotas do Corinthians no Brasileirão 2025

Flamengo 4-0 Corinthians (27/04) - Orlando Ribeiro

Cruzeiro 3-0 Corinthians (23/11) - Dorival Jr

Santos 3-1 Corinthians (15/10) - Dorival Jr

Maiores derrotas do Corinthians em 2025

Flamengo 4-0 Corinthians (Brasileirão - 27/04) - Orlando Ribeiro

Barcelona-EQU 3-0 Corinthians (Libertadores - 05/03) - Ramón Díaz

Cruzeiro 3-0 Corinthians (Brasileirão - 23/11) - Dorival Jr

São Paulo 3-1 Corinthians (Paulistão - 26/01) - Ramón Díaz

Santos 3-1 Corinthians (Brasileirão - 15/10) - Dorival Jr

Derrota para o Cruzeiro

A Raposa foi amplamente superior ao Timão e conquistou a vitória com justiça. A equipe mineira finalizou 17 vezes, sendo sete no gol, enquanto o Corinthians teve apenas três finalizações ao longo da partida.

Em coletiva após o jogo, o técnico Dorival Júnior fez uma análise sobre o momento do time, destacando dificuldades não apenas contra adversários mais fortes, mas também diante de equipes teoricamente mais fracas, e apontando que, em diversas ocasiões, boas atuações não se refletiram em resultados positivos.

continua após a publicidade

— Envergonhada, não. Não faltou luta, não faltou entrega. Tivemos dificuldades fora de casa contra equipes menores, mas também com equipes maiores. Em muitos momentos fizemos partidas boas, equilibradas sem que o resultado tenha acontecido. Realmente fomos muito irregulares ao longo do campeonato, impressionante como deixamos escapar pontos importantes atuando bem ou não. Tivemos boas atuações também, mas não fomos felizes nos resultados, o que tem nos tirado a tranquilidade. Mudam-se nomes, sistemas, posições, enfim — disse Dorival Júnior.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, marca contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ocupa a décima posição na tabela do Brasileirão, somando 45 pontos em 35 jogos. A equipe conquistou 12 vitórias, empatou em nove oportunidades e sofreu 14 derrotas, acumulando um saldo de gols de -4, com 38 gols marcados e 42 sofridos.

Nos últimos cinco jogos, o Timão teve desempenho irregular, com duas vitórias e três derrotas. A queda de rendimento surge em um momento decisivo na luta por uma vaga na Libertadores e nas fases finais da Copa do Brasil.

Próximos jogos

Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)

Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h - Castelão (CE)

Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

Copa do Brasil