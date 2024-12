Jogador do Arsenal anuncia gravidez da esposa: ‘Uma benção’

A família de um dos jogadores do Arsenal, da Inglaterra, irá aumentar. Trata-se do atacante Gabriel Jesus. O jogador divulgou nesta terça-feira (17) que a esposa Raiane Lima está grávida do segundo filho do casal. Os dois já são pais de Helena, de 2 anos de idade.

continua após a publicidade

➡️ Diego Ribas critica Leila Pereira ao comparar despedidas de Gabigol e Dudu

➡️ Gerson, do Flamengo, ativa ‘modo blogueiro’ nas redes durante as férias

O anúncio do casal aconteceu através de uma postagem nas redes sociais. Tanto Gabriel Jesus e Raiane Lima se mostraram felizes e realizados com a chegada de mais um filho. Na publicação, eles classificaram o momento como uma "benção".

- Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira benção’. Salmos 127:3. Agradecemos a Deus por mais uma benção nas nossas vidas - escreveu o casal na legenda de uma sequência de fotos para eternizar o anúncio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabriel Jesus e Raiane Lima

O jogador e a influenciadora estão juntos de 2021. Durante o relacionamento, os dois chegaram a se separar brevemente em 2023, mas a crise foi solucionada pouco tempo depois do anúncio do término. O casal mora junto em Londres (ING), onde Gabriel Jesus atua pelo Arsenal, da Premier League.