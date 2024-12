Diego Ribas critica Leila Pereira ao comparar despedidas de Gabigol e Dudu

O ex-jogador Diego Ribas criticou a postura de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na despedida de Dudu. Durante participação no podcast "Denílson Show", do ex-jogador Denílson, o antigo camisa 10 do Flamengo comparou a saída do camisa 7 com a de Gabigol do Flamengo e apontou o "erro" da diretoria alviverde ao se despedir de um ídolo.

Para o antigo meia, a diretoria do Palmeiras errou em não homenagear Dudu no jogo de despedida do atleta. Já o Flamengo, teria acertado em protagonizar um momento especial para Gabigol antes da oficialização da saída do clube. O camisa 99 foi homenageado à beira do campo no início da última partida pelo time carioca.

- O Gabigol, em alguns dos momentos, errou. Atitudes que não foram legais, e teve a consequência disso, creio que ele teve a consciência. Flamengo, estive com o Landim recentemente, falei o que penso sobre esse relacionamento que eles tiveram. Expus a minha opinião. Acredito que teve falhas de ambas as partes, que desgastou um pouco. Mas no final, o Flamengo foi feliz, porque deu a homenagem e o encerramento de um ciclo que ele merece - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- No Palmeiras, acho que eles erraram muito. O Dudu pode ter tido seus erros, mesma coisa que o Gabi. Admiro a Leila, já elogiei, a postura dela. Mas nesse momento, errou. Transmite a sensação de que 'o clube é meu', e não é. Está se despedindo de um ídolo, faça a homenagem dele e encerre esse ciclo - concluiu.

Saída de Dudu do Palmeiras

Livre no mercado após rescindir contrato na tarde da última quinta-feira (12), Dudu não deve ter uma despedida oficial do Palmeiras. Em campo, o atacante encerrou sua passagem na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na última rodada do Campeonato Brasileiro, sem contar com uma homenagem por parte do clube.

Ao todo, Dudu ficou dez ano no clube paulista, de 2015 até 2024. No período, o atacante conquistou 12 títulos, se tornando o jogador com mais conquistas na história do Alviverde. Foram, 4 Campeonato Brasileiro, 2 Copa do Brasil, 2 Libertadores, 1 Recopa Sudamericana e 1 Supercopa do Brasil.