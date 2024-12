Após um intenso calendário de jogos pelo Flamengo, Gerson está aproveitando as férias para viajar e para interagir com seus seguidores. Pelo Instagram, o meia rubro-negro compartilhou uma enquete sobre ativar o "modo blogueiro" durante a pausa do futebol brasileiro. O jogador ainda tem algumas semanas de descanso até o dia de reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, no dia 8 de janeiro de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Comparação entre Ronaldo e Anderson Silva causa revolta na web

- Ai vocês veem família, to pensando em ativar o modo férias aqui, o modo blogueiro, com papo de vídeo toda hora. Dá opiniãozinha de vocês ai! Vocês veem aí, se tá bom, se tá ruim, se tá mais, se tá menos, se tá Sol e se tá frio, ou te dublado o tempo... - falou Gerson, nos stories do Instagram.

Confira o vídeo de Gerson, do Flamengo

Segundo resultado parcial da enquete, os torcedores e fãs querem que Gerson ative sua personalidade de blogueiro e compartilhe registros de suas aventuras das férias. Até o momento da matéria, 98% dos votos pediam para o meia continuar com as postagens.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas