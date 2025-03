Jogador de clube da Série A do Brasileirão é preso em Sergipe

Lucas Rian, jogador do Ceará, que se encontra emprestado ao São Bernardo, foi preso em flagrante, na cidade de Ilha das Flores, em Sergipe, após protagonizar uma confusão no Carnaval. Ele foi detido por policiais lociais por desobediência, dirigir sob efeito de álcool e sem habilitação, na última segunda-feira (3).

Conforme apurou o site "Metrópoles", o relatório da ocorrência diz que o jogador pilotava uma moto em um bloco carnavalesco. Foi então, que Lucas Rian, foi parados pelas autoridades no local por conta da periculosidade da ação. Ao ser abordado, Lucas Rian protagonizou um tumulto com os policiais.

O atleta precisou ser algemado pelos policiais. Ao aquieta-lo, as autoridades identificaram que o jogador se encontrava embriagado. O atacante de 24 anos foi detido, mas logo depois, solto após uma audiência de custódia.

Na última quarta-feira, Lucas Rian compareceu ao fórum do Município de Pacatuba, no Sergipe, para tratar do processo. Ficou definido, que o atleta deverá comparecer bimestralmente à corte em juízo.

Quem é o jogador?

O Ceará realizou a compra de Lucas Rian em 2025, após o atleta ter se destacado no ano anterior durante a Série B. Contudo, o atacante não entrou para os planos do clube nesta temporada e ele foi emprestado ao São Bernardo, de São Paulo. Pelo Campeonato Paulista, o jogador atuou em 11 jogos, tendo marcado apenas um gol e dado duas assistências.

