Richardson revela receita do Ceará e exalta elenco

Vivendo uma boa fase e com quase 300 jogos pelo Ceará, Richardson é um dos pilares do elenco do Vozão para 2025. Na atual temporada, o Alvinegro possui apenas uma derrota diante do Náutico, pela Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O volante comentou sobre a atual fase do Ceará, que está na semifinal do Campeonato Cearense e na 4ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste. Neste fim de semana, o Vozão conhecerá seu adversário no mata-mata do estadual.

- O começo de temporada está sendo bom, apesar de ser um elenco novo, estamos nos conhecendo bem e conseguindo bons resultados. Agora é manter o foco de evolução, porque a temporada é muito longa. Começar bem é bom, mas o importante é como termina - ponderou.

continua após a publicidade

Richardson não deu muitas pistas sobre o segredo do Ceará estar fazendo um grande início de temporada, mas elogiou o elenco de 2025. O atleta também prometeu muita raça no ano em que o Vozão retorna à Série A do Brasileirão.

- Não tem segredo. Futebol só consegue êxito com muito trabalho, entrega e dedicação. Estamos formando uma identidade no elenco e a gente espera continuar evoluindo como grupo para quando as derrotas acontecerem, a gente saber enfrentar e poder seguir conquistando coisas boas. As derrotas são inevitáveis, mas é como você as enfrenta que te define. Não vai faltar dedicação, entrega e comprometimento com essa camisa. Nós vamos fazer o nosso melhor para que tenhamos um ano bom - concluiu.

continua após a publicidade

O Ceará volta a campo no início de março para a semifinal do Campeonato Cearense, embora não tenha um rival definido. Na temporada, o Vozão de Richardson já venceu seu jogo na primeira fase da Copa do Brasil e aguarda para conhecer seu próximo adversário.