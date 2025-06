Daniel Alves vence disputa na justiça com ex-esposa e recupera valor milionário

O ex-lateral da Seleção Brasileira Daniel Alves venceu uma disputa judicial contra a ex-esposa, Dinorah Santana, e garantiu o direito de reaver 628 mil euros (cerca de R$ 4 milhões na cotação atual) que estavam bloqueados. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça da Catalunha, segundo informações publicadas pelo jornal Marca nesta terça-feira (17).

O valor em questão corresponde a pagamentos de pensão alimentícia destinados aos filhos do casal, Daniel Filho e Victória Alves. Dinorah acusava o ex-jogador de ter interrompido o cumprimento das obrigações financeiras em 2011, ano em que se separaram. A Justiça espanhola, no entanto, concluiu que Daniel Alves cumpriu integralmente o acordo firmado entre as partes, rejeitando as alegações da empresária.

Com a sentença favorável, o tribunal determinou a devolução integral da quantia bloqueada e também determinou que Dinorah Santana arque com todos os custos judiciais do processo. O caso ainda segue em tramitação no Brasil.

Paralelamente, Daniel Alves também responde na Justiça espanhola por um processo de agressão sexual. O ex-jogador havia sido condenado, em fevereiro de 2024, a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem de 22 anos em uma boate em Barcelona. Contudo, em março deste ano, a Justiça concedeu ao brasileiro o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos, mediante pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões). Ao todo, Daniel ficou preso por 430 dias, entre 20 de janeiro de 2023 e 25 de março de 2024.

Caso Daniel Alves

Daniel Alves foi condenado pela Justiça da Espanha a quatro anos e meio de prisão pelo crime de estupro cometido em uma boate de Barcelona. A decisão foi proferida em fevereiro deste ano. Além da pena de reclusão, ele deverá cumprir cinco anos de liberdade supervisionada e manter distância da vítima por nove anos. O brasileiro também foi condenado ao pagamento de uma indenização no valor de 150 mil euros, além das custas processuais.

Preso desde janeiro de 2023, Daniel Alves deixou a penitenciária em Barcelona após pagar fiança fixada em 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões). A Justiça espanhola autorizou o ex-atleta a aguardar em liberdade o julgamento dos recursos apresentados pela defesa.

Durante a audiência que definiu sua condenação, Daniel Alves negou o crime, declarou ter consumido bebida alcoólica na ocasião e chorou diante do tribunal.