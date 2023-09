O zagueiro Gilberto Hernández, de 26 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (3), em Colón, cidade com uma das maiores taxas de homicídios no Panamá. De acordo com informações do "Olé", que cita fontes policiais, duas pessoas saíram de um veículo e dispararam na direção de um grupo que se encontrava no local, dentre elas o jogador da seleção panamenha e do clube local, Atlético Independiente.