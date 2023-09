Hulk aproveitou a folga nesta segunda-feira (4) para passear de iate com sua esposa Camila Ângelo, de 33 anos, que é sobrinha de sua ex-mulher, Iran Ângelo. Mas, o que chamou atenção nas redes sociais foi o fato do principal jogador do Galo aparecer com uma sunga da grife Versace, avaliada em R$ 1.700. As imagens foram gravadas por David Brazil, que acompanhou o casal no passeio em alto mar.