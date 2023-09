- Com imenso pesar, o Esquadrão lamenta a morte de Amanda dos Santos Clímaco, atacante do Lusaca. Amandinha, como era carinhosamente conhecida, disputou a edição 2020 do Brasileirão Feminino sub-18 com a camisa do Bahia, onde marcou um gol em três partidas - escreveu o Bahia em sua conta oficial na rede social "X", o antigo Twitter.