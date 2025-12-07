menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jogada de Neymar em Santos x Cruzeiro enlouquece torcedores: 'Maravilha'

Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
16:51
Neymar em ação durante o confronto entre Santos e Cruzeiro, pela última rodada do Brasileiro de 2025 (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
imagem cameraNeymar em ação durante o confronto entre Santos e Cruzeiro, pela última rodada do Brasileiro de 2025 (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos saiu na frente do placar contra o Cruzeiro, neste domingo (7), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia Thaciano foi o responsável por marcar dois gols para o Peixe nos primeiros 45 minutos. Apesar disso, quem roubou a cena foi o atacante Neymar.

continua após a publicidade

➡️ Lance de Gabigol em Santos x Cruzeiro viraliza: 'Se transforma'

O camisa 10, que tem jogado no sacrifício para livrar o clube paulista do rebaixamento, chamou atenção dos torcedores por jogadas de impactos no confronto. Uma delas aconteceu aos 27 minutos, na origem do segundo gol de Thaciano.

O lance é simples, mas genial. Com um toque preciso, Neymar completou uma tabela com Igor Vinícius, que deu a oportunidade do lateral chegar a linha de fundo e cruzar. Na área, estava Thaciano, que finalizou rasteiro para marcar. Veja a repercussão do passe do camisa 10 abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias