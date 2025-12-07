Jogada de Neymar em Santos x Cruzeiro enlouquece torcedores: 'Maravilha'

O Santos saiu na frente do placar contra o Cruzeiro, neste domingo (7), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia Thaciano foi o responsável por marcar dois gols para o Peixe nos primeiros 45 minutos. Apesar disso, quem roubou a cena foi o atacante Neymar.

O camisa 10, que tem jogado no sacrifício para livrar o clube paulista do rebaixamento, chamou atenção dos torcedores por jogadas de impactos no confronto. Uma delas aconteceu aos 27 minutos, na origem do segundo gol de Thaciano.

O lance é simples, mas genial. Com um toque preciso, Neymar completou uma tabela com Igor Vinícius, que deu a oportunidade do lateral chegar a linha de fundo e cruzar. Na área, estava Thaciano, que finalizou rasteiro para marcar. Veja a repercussão do passe do camisa 10 abaixo:

