Jogador com mais gols nesta edição do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge deverá confirmar a artilharia do torneio neste domingo (7), mesmo sem entrar em campo no jogo do Cruzeiro contra o Santos, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Atualmente, o camisa 19 da Raposa soma 21 gols marcados e é líder isolado entre os goleadores da competição. Atrás dele, está Arrascaeta, do Flamengo, que balançou as redes três vezes a menos. Entretanto, o uruguaio viajou para a disputa do Mundial de Clubes e não esteve no empate em 3 a 3 contra o Mirassol.

Na terceira posição no ranking de artilharia do Campeonato Brasileiro, Vitor Roque, que tem 16 gols, não foi relacionado para o jogo do Palmeiras contra o Ceará porque o clube antecipou suas férias, uma vez que não briga por mais nada na última rodada.

continua após a publicidade

Rayan e Vegetti dividem a quarta posição com 14 gols. O primeiro citado sequer estará em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG. Porém, mesmo que o argentino entre em campo, precisaria balançar as redes sete vezes para empatar com Kaio Jorge.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Como Kaio Jorge se compara aos artilheiros recentes do Brasileirão?

Com 21 gols marcados, Kaio Jorge conquistaria a artilharia de oito das últimas dez edições do Campeonato Brasileiro. O camisa 19 do Cruzeiro perderia apenas para Germán Cano, que em 2022 fez 26 gols, e Gabigol, que marcou 25 em 2019.

continua após a publicidade

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as últimas dez artilharias do Campeonato Brasileiro