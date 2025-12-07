Artilheiro do Santos, Guilherme avalia arrancada do Santos no fim da temporada

O Santos vai jogar pela última vez nesta temporada diante do Cruzeiro, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo encerramento do Campeonato Brasileiro.

O time oscilou durante toda a temporada, apesar de ter contado com o retorno do seu maior ídolo pós-Pelé. Neymar ganhou protagonismo na reta final da competição ao atuar no sacrifício após uma lesão detectada no menisco do joelho esquerdo. Além do camisa 10, Guilherme também tem oferecido um bom rendimento em campo.

O camisa 11 comentou sobre o duelo contra o Cabuloso, que garantiu o terceiro lugar na tabela da competição.

— Tomara que seja um domingo de muita alegria para nós e para o nosso torcedor. Último jogo da temporada e na Vila. Sabemos que todos os ingressos foram esgotados. Tenho certeza de que vai ser uma festa maravilhosa e que a gente corresponda dentro de campo, juntos no fim da partida, e, por que não, com a conquista da classificação para um campeonato internacional - explicou.

Guilherme foi contratado pelo Santos para disputar a Série B do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Amado:

Apelidado de Amado, Guilherme chegou ao Santos para a disputa da Série B do ano passado por recomendação do então técnico Fábio Carille. O jogador tem passagens por Grêmio e Fortaleza.

Nesta temporada, viveu momentos de tensão e quase deixou o clube por causa da pressão da torcida. Recém-chegado, Juan Pablo Vojvoda precisou administrar a situação para evitar a saída do jogador, que tem propostas de alguns clubes, mas ainda não garantiu permanência, pois pede foco no grande objetivo de não cair para a segunda divisão novamente para depois definir seu futuro.

— Temos que encarar como uma decisão. O mais importante é pensar no objetivo, que de fato é a realidade. Vencendo, a Sul-Americana seria um prêmio pela reta final positiva que fizemos — disse Guilherme.

Um empate garante o Santos na primeira divisão pela ampla vantagem de 10 gols no saldo em relação ao Vitória, primeiro time do Z4, com dois pontos a menos que o Peixe. Uma combinação de resultados ainda pode levar o time à disputa da Sul-Americana do ano que vem.

— Não pode mudar porque é o Cruzeiro, né. Olhando para nós, se fôssemos com os reservas, o jogo seria difícil para quem nos enfrentasse. A gente tem que encarar com seriedade e não pensar nos jogadores que estarão em campo. Pelo contrário, é o Cruzeiro, um jogo difícil, fizeram um grande Brasileiro, ficando em terceiro. Precisamos olhar para nós e fazer o que precisa ser feito. Tenho certeza de que temos tudo para vencer e celebrar no final com o nosso torcedor — finalizou.

O Santos é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro com 44 pontos. Até aqui, tem 39% de aproveitamento, com 11 vitórias em 37 partidas, além de 11 empates e 15 derrotas.