Marcelo revela bastidor de discussão com Mano: 'Nunca falou comigo'

Marcelo e Mano Menezes se desentenderam durante o jogo entre Fluminense e Grêmio, que acabou em empate por 2 a 2. Aquele episódio ocorreu em 2024 e marcou a saída do ex-lateral da equipe carioca. Em uma entrevista concedida à Romário Tv, Marcelo revelou detalhes desta discussão.

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Marcelo afirma que não houve crise com o treinador, mas entende gravidade (Foto: Reprodução/Instagram/marcelotwelve)

Mano não conversava com Marcelo

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Durante a entrevista, Romário, apresentador do programa, perguntou ao ex-jogador o motivo que causou aquela cena. Marcelo afirmou que não foi algo esperado, e que o técnico normalmente não trocava uma palavra com ele:

- A situação ali foi bem simples. Não foi a questão de eu entrar aos 45 do segundo tempo, para mim não era um problema, isso aconteceu no Real Madrid também. Durante os treinamentos não tinha conversa comigo. Naquele momento ele me abraçou falando comigo e tal, e eu falei pra ele: 'cara, é o seguinte, não precisa fazer isso porque normalmente você não fala comigo'. Aí ele foi, me empurrou e falou que eu não ia entrar. Exatamente assim - revelou o ex-jogador.

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Posteriormente, o pentacampeão da Champions League também falou que já teve outras discussões com diversos treinadores, no entanto, a situação nunca passava do limite, igual a essa com Mano Menezes:

- Já fiquei chateado com o Ancelotti, com o Zizou (Zidane), com o Capello, com todo mundo, porque às vezes eu não jogava e ficava chateado, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu tenho uma relação maravilhosa com todos os treinadores que eu tive durante a minha carreira. Eu acho que o estresse ali, a discussão é super normal, mas não desse tamanho como foi - apontou Marcelo.

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Números pelo Fluminense após retorno

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Marcelo teve, em sua segunda passagem pelo Fluminense entre 2023 e 2024, um desempenho consistente. Ao todo, disputou 68 partidas, sendo a maioria como titular, marcou cinco gols e distribuiu três assistências. O ex-lateral se destacou na construção de jogo, acumulando 82 passes decisivos e criando 14 grandes chances de gol, além de contribuir defensivamente com 82 desarmes ao longo do período.

Sua passagem foi extremamente vitoriosa, sendo peça fundamental do elenco campeão da Copa Libertadores da América em 2023, da Recopa Sul-Americana em 2024 e do Campeonato Carioca em 2023.

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