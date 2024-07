Affair de Yuri faz conteúdo adulto (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 14:46 • Rio de Janeiro

Iza e Yuri Lima oficializaram o namoro em fevereiro do ano passado. Contudo, os dois já haviam se relacionado no Revéillon de 2022 para 2023. Revelado pelo Audax-SP, Yuri Lima jogou também por Audax-RJ, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude.

Acompanhe todos os eventos desse escândalo envolvendo a traição de Yuri Lima à Iza.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Grávida, Iza revela que foi traída por Yuri Lima e dá veredito sobre namoro

A cantora Iza usou seu Instagram para revelar que foi traída pelo jogador Yuri Lima, do Mirassol. No vídeo, a artista, que está grávida de uma filha de Yuri, anunciou que não está mais com o jogador.

- Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Queria, enfim, parar por aqui, e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal, estou grávida. Mas acho que o vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo. Ele me traiu - disse Iza.

Iza revela que affair de Yuri tentou vender informações para imprensa

No vídeo, Iza contou que Kevelin Gomes, a mulher que se envolvia com Yuri, tentou vender as informações da traição para veículos de mídia.

- Nessa situação ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Informações que chegaram até mim graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídas. Então é isso, chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês. Porque eu acho que o intuito dessa situação toda era isso, né? Aparecer, mostrar o que aconteceu. - Iza, em vídeo.

Yuri Lima marca golaço e comete pênalti bizarro minutos após Iza anunciar traição nas redes sociais

Yuri Lima anotou um gol pelo Mirassol nesta quarta-feira (10), contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista, minutos após Iza anunciar o término do namoro com o atleta. O jogador ainda cometeu um pênalti no jogo.

Iza publicou o vídeo nas redes sociais por volta das 19h, horário em que o jogo do Mirassol começou. Yuri marcou o gol aos 16 minutos do segundo tempo, chutando de voleio após uma bola mal rebatida na área do Grêmio Prudente.

Cinco minutos depois, cometeu um pênalti. A partida terminou empatada por dois a dois.

Perfil de Yuri Lima recebe chuva de seguidores após vídeo de Iza

Quando Iza anunciou a traição e a separação de Yuri Lima, por volta das 19h, o meia tinha cerca de 310 mil seguidores no Instagram. E até o fim da última sexta-feira (12), o número subiu para 597mil, o que gerou indignação na web. O jogador limitou os comentários nas publicações e ainda mantém as fotos com Iza fixada na grade do perfil.

Saiba quem é a mulher apontada como affair de Yuri Lima

Kevelin Gomes tem um perfil em um site de conteúdo adulto, onde divulga fotos sensuais. Em seu Instagram pessoal, a mulher também posta imagens sensuais, mas não explícitas.

Após o vazamento sobre o término do casal, Kevelin privou seu Instagram por alguns instantes, mas já acumula mais de 120 mil seguidores.

Saiba quem é Yuri Lima, ex da cantora Iza

Nascido na capital de São Paulo, Yuri Lima, atualmente com 29 anos, começou a carreira no Audax, do interior do estado. O volante iniciou sua trajetória no time aos 13 anos e fez sua estreia no profissional aos 21 anos.

Depois de chegar na final do Paulistão com o Audax do técnico Fernando Diniz, Yuri chamou atenção do Santos. Em 2016, o Peice acertou com o atleta por empréstimo e, em 2018, comprou-o em definitivo. O jogador acabou não tendo o desempenho esperado.

Do Santos, Yuri se transferiu para o Fluminense, onde teve uma passagem bem parecida. Inicialmente, o volante chegou ao Tricolor por empréstimo e posteriormente assinou contrato em definitivo com o carioca. Após empréstimos para o Cuiabá, em 2021, e o Juventude, em 2022, Yuri assinou com o Mirassol no início de 2023.

Iza e Yuri Lima em antiga viagem de casal (Fotos: Reprodução/Instagram)

Yuri Lima se pronuncia após escândalo de traição à cantora Iza

lgumas horas depois do vídeo da cantora, Yuri se pronunciou para o portal "Leo Dias".

- Ela (Iza) não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes (se referindo a Leo Dias)… Assumo toda a minha m*rda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, bem antes de começar a namorar com a Iza. E por fraqueza minha acabamos falando aquelas m*rdas, coisas que eu nem sentia de verdade … mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela … A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar p*t*ria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes - disse Yuri Lima, jogador do Mirassol, sobre a traição à cantora Iza.

MC Mirella revela ter recebido contato de Yuri Lima durante gravidez de Iza

Em um post que anunciava o término de Iza e Yuri por traição, MC Mirella comentou que o jogador havia feito contato com ela enquanto ainda era casado com Iza, que havia acabado anunciar a gravidez ao público. Mirella não deu detalhes sobre o conteúdo das mensagens, mas revelou que foram apagadas.

“Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida! Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou! Passada!”

“Se fosse comigo nem sei o que eu seria capaz de fazer... grávida, mano!”. - escreveu Mirella no Instagram.

A cantora da música 'Amiga Falsiane' chegou a ser questionada por um internauta sobre ter mantido segredo sobre o contato de Yuri, já que as cantoras mantêm relação amistosa. Mirella rebateu alegando ter feito 'a sua parte' em não responder o contato.

"E só resolveu dizer agora e em público e não na época pra coitada da Iza??? Poderia ter evitado dela passar por isso e ter terminado lá atrás... Tem pessoas e pessoas, realmente." - Questionou o internauta.

"Até parece que eu ia fazer isso. Eu não! Minha parte eu fiz: não respondi!" - Respondeu à cantora sobre o contato de Yuri.

Mirella se desculpa publicamente com Iza

Após comentário de Mirella tomar grande repercussão, a funkeira se desculpou publicamente Iza pela exposição.

- Eu poderia ter guardado para mim, mas estava todo mundo comentando e eu entrei na pilha, fui no Instagram e acabei falando. Desculpa por isso, se causou mais dor nela, e na verdade foi na intenção de criticar esse cara e, pelo jeito, não soube me expressar direito. - disse Mirella sobre ter exposto o contato de Yuri publicamente.

Suposto affair de Yuri Lima, ex de Iza, avisa que virá a público ‘contar a real versão’

"Passando para desejar um ótimo dia para todos e avisar que apesar de todas as críticas, haters e ameaças, eu estou bem. Fui pega de surpresa tanto quanto vocês e neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar para aparecer aqui e contar a real versão dos fatos" - disse Kevelin Gomes em seu Instagram.

Pivô da separação de cantora Iza e Yuri se pronuncia e revela detalhes da traição

A criadora de conteúdo adulto postou em suas redes sociais um vídeo de pronunciamento dando detalhes das conversas.

- Eu agradeço por me ouvirem, pelas mensagens que venho recebendo, sejam boas ou ruins, eu agradeço e desejo o melhor de todo meu coração pra todos vocês! Eu sou livre, e desejo que vocês sejam também. A verdadeira essência é algo que poucas pessoas terão acesso ou irão compreender! E está tudo bem! Desejo a verdade e que ela prevaleça! É isso! Deus abençoe todos!

Técnico do Mirassol revela reação de Yuri Lima após Iza anunciar traição

- Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também, quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião - disse Mozart.

O técnico afirmou que prestou solidariedade ao jogador "como um pai faria com o filho". Ele não comanda o time B do Mirassol que disputa a Copa Paulista, mas estava no Estádio José Maria de Campos Maia acompanhando a partida contra o Grêmio Prudente, que teve a presença de Yuri. O volante atuou no torneio para recuperar ritmo de jogo, por estar voltando de lesão.