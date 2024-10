Torcedor do Flamengo confia na vitória e afirma desejo: ‘Atrapalhar o Fluminense’

Torcedores do Flamengo chegando ao Maracanã pela rampa da Uerj para clássico contra Fluminense (Gabriel Gaudêncio/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 19:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Vivendo a expectativa de mais um clássico Fla-Flu, o torcedor Geruso Cardoso, do Flamengo, comentou sobre o que espera para o confronto, que acontece na noite desta quinta-feira (17), às 20h, no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Geruso falou sobre o time, o trabalho de Filipe Luís e, é claro, sobre o futuro do ídolo Gabigol, que completa 300 jogos com a camisa do Mais Querido.

— A expectativa é de que o Filipe Luís consiga mais uma boa atuação, formando um sequência com tranquilidade. Apesar do Flamengo não estar focado no Brasileirão, consiga vencer para atrapalhar a vida do Fluminense, afirmou Geruso.

— Acredito que sim (sobre recuperar Gabriel). Acredito que o Gabigol já percebeu isso e deu pra ora perceber a mudança de postura. A esperança é que ele renda pelo menos 50% do que já rendeu e entregou ao Flamengo.

O torcedor também comentou sobre a mudança no astral da equipe desde a chegada de Filipe.

— Sem dúvida, o astral renovou. O torcedor estava na expectativa com o Tite, mas o astral melhorou com um ídolo assumindo a equipe.