Irmão de Paquetá é detido e liberado em caso de carro roubado de jogador do Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 22:49 • Rio de Janeiro

Matheus Tolentino Coelho de Lima, irmão de Lucas Paquetá, foi detido na noite desta sexta-feira (1). O fato aconteceu após Matheus Paquetá, como é conhecido, ser encontrado com o carro roubado do lateral Hugo, do Botafogo. A informação foi dada primeiramente pelo site Ge.

Conforme divulgado pelo jogador do alvinegro, o veículo havia sido roubado na última quinta-feira (31), no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, Hugo registrou a ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia. No roubo, além do carro, os assaltantes também conseguiram ter acesso ao celular de Hugo. A partir deste momento, eles passaram a chantageá-lo, cobrando R$ 60 mil pela devolução do veículo.

Carro surge com irmão de Paquetá

Após rastrear o sinal de GPS do celular de Hugo, a polícia encontrou o veículo na noite desta sexta-feira (1º). O carro estava em um condomínio de classe média na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde mora Matheus Paquetá. Na abordagem, além dele, um outro homem, Elivelton Guedes Alves da Silva, também se encontrava no imóvel. Ambos foram detidos e levados para a 17ª DP.

Matheus e Elivelton prestaram depoimento e negaram a participação no roubo. Os dois alegaram que recuperaram o veículo, depois de fazerem contato com amigos de uma favela. O carro teria sido deixado na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, e posteriormente, levado por eles para o condomínio.

Fatores importantes e liberação

Vale destacar, que antes de o veículo ser encontrado pela polícia, o mesmo esteve em um conjunto habitacional em Triagem, perto de São Cristóvão, local onde ocorreu o assalto. A informação colabora com a narrativa contada pelos dois rapazes.

Além disso, Hugo também compareceu a delegacia para confirmar a versão dada por Matheus Paquetá e Elivelton. Depois disso, ambos foram liberados pelas autoridades, que dão sequência à investigação para tentar identificar os responsáveis pelo crime.